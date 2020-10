Anna Højeng, Kenneth Ludvigsen og Sara Maria Christensen fra ZebraBy-arbejdsgruppen ved det nye mødested i Gadstrup.

Gadstrup har fået nyt mødested

Roskilde Kommunes ZebraBy-projekt er mundet ud i en pavillon ved Brugsen i Gadstrup. Håbet er, at pavillonen vil blive et hyggeligt mødested for byen.

Heden - 28. oktober 2020 kl. 08:30

Hvor er det godt at mødes i Gadstrup?

I hvert fald ved Brugsen, som har fået et nyt mødested - en pavillon, hvor man kan sidde om sommeren med en is, hygge sig med gløggen, når der sælges juletræer, eller vente med hunden, når en anden lige er inde og handle.

Pavillonen, som er et Zebra-projekt, skal være et sted for alle, og ZebraBy- arbejdsgruppen i Gadstrup håber, sammen med Brugsen, at mødestedet kan blive rammen for både spontane stunder og for arrangementer og andet.

Brugsen vil fremadrettet stå for vedligeholdelsen af opholdsrummet, hvor armeringsnettet ud mod parkeringspladsen med tiden skal blive til en grøn væg, der både skærmer mod bilerne og skaber en hyggelig stemning, når man sidder på bænkene.

En anden gruppe i Gadstrup - Arbejdsgruppen for Hovedgaden - har tidligere på året afsluttet et projekt om at gøre Hovedgaden og Slotsbakken mere tryg at færdes på.