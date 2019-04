Gadstrup Gymnastik Forening er SpringsikkerForening

23. marts 2019 fik Gadstrup Gymnastik Forening papir på, at foreningen er et sikkert sted at sende børn til springtræning. Den dag blev foreningen nemlig officielt certificeret som en Springsikkerforening under GymDanmark og DGI Gymnastik & Fitness.

Sikker springtræning handler bl.a. om uddannelse af springinstruktører, årlig gennemgang og tjek af alle redskaber og en sikkerhedsansvarlig i foreningen. Den er de helt med på i Gadstrup, hvor en arbejdsgruppe har sat de mange tiltag omkring springsikkerheden i foreningen i system og sørget for at de bliver gennemført som planlagt.

Med Springsikker-udviklingsplanen i hånden har foreningen nu et værdifuldt og centralt redskab, der vil sikre de springaktive medlemmer den bedst tænkelige springtræning.

Planen beskriver nemlig hvad der skal gøres, hvem der er ansvarlig og hvornår det skal gøres, så de gode intentioner slår igennem som et mærkbart kvalitetsløft omkring springtræningen i foreningen.

Papir på kompetencerne

Den 23. marts 2019 fik foreningen officielt papir på sin nyerhvervede status, da GymDanmark og DGI gymnastik & fitness officielt certificerede Gadstrup Gymnastik Forening som en SpringsikkerForening ved foreningens lokalopvisning.

"Projektet har været en god løftestang for et 360 graders eftersyn af springsikkerheden i vores forening, og foreningen er virkelig blevet endevendt. Det er fedt vi nu officielt har papir på at alle vores trænere er kvalificeret til at tage sikkert imod alle vores gymnaster", siger Tina Sørensen, ansvarlig for arbejdsgruppen i Gadstrup Gymnastik Forening, som glæder sig til at byde nye som "gamle" springgymnaster velkomne.