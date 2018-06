Gårdbesøg på Lillebjerggård

Fjellebro – Kværkebyegnens Borgerforening inviterer til gårdbesøg på Lillebjerggård.

Så er det ved at være tid til årets familietur i Kværkeby. Den finder sted søndag den 17. juni kl. 10.00, hvor vi mødes på parkeringspladsen ved Lillebjerggård på Bjergvej i Kværkeby. Her vil der være rundvisning til ca. 11.30. På rundturen kan man komme på tæt hold af de mange danske og mere eksotiske dyr, som Niels Jørgensen har på sin gård, som samtidigt ligger i meget smukke omgivelser ned til Kværkeby Fuglereservat. I kan møde kænguruer, aber, lamaer, farvestrålende fugle og mange andre sjove dyr. Vi kommer til at gå rundt mellem alle disse dyr – en rigtig hyggelig familieoplevelse i spændende omgivelser.

På Lillebjerggård er der også etableret en privat "gårdbørnehave", som nu i flere år har været en meget velfungerende del af børnepasningsområdet i Ringsted Kommune. Der vil muligvis også blive mulighed for at se på de meget spændende faciliteter, der hører med til denne pasningsmulighed i Ringsted Kommune.

Efter rundturen vil der være mulighed for at nyde den medbragte mad og drikke, og samtidigt kan børnene få mulighed for at røre sig lidt på legepladsen. Måske vil der endda blive mulighed for en lille ridetur på de små ponyer.

Turen er åben for alle. Så nu er det med at få tilmeldt sig til denne oplevelse i nærmiljøet, og tilmeldingen skal ske til Finn Andersen på tlf. 2857 8431 senest fredag den 15. juni. Vi gør opmærksom på, at der er begrænset deltagerantal til denne tur, så først til mølle!



Formand for

Borgerforeningen

Finn Andersen