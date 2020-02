Gå foråret i møde, deltag i Skovbomarchen

Igen i år arrangerer Veterangruppen hos SKOVTROP Spejderne i Bjæverskov, Skovbomarch søndag den 15 marts. Skovbomarchen er en vandretur, som går gennem store dele af det gamle Skovbo (dvs. den vestlige del af Køge Kommune)

Der er lavet 5 ruter så det er muligt for ALLE at deltage, både de helt unge med korte ben, dem der kræver lidt udfordring, dem der bare vil have en hyggelig dag og dem der gerne vil røre sig lidt. Den korte rute på 5 km er velegnet til barnevogne.

Alle ruterne er tydeligt afmærket, så man behøver ikke at kikke i kort, men kan koncentrerer sig om at nyde den smukke natur. Hvis du alligevel gerne vil følge med, kan der selvfølgelig udleveres kort ved starten.

Der vil være depoter under vejs, hvor mange afhænger af ruternes længde, men der vil være depot i Munkeskoven, Giesegård, Slimminge, Bjerghytten i Kværkeby, Vandværket, Yderholm og ved Børnehaven Dueslaget i Bjæverskov.

Giv dig selv og familien en frisk mulighed for at komme ud og gå en tur i den flotte natur i og omkring Bjæverskov, Vemmedrup, Borup, Slimminge, Dyndet og Kværkeby.

Skovbomarchen foregår søndag d. 15. marts med start fra Spejderhytten v/Skovbohallen i Bjæverskov. Der vil være ruter på 5, 10, 20, 30 og 50 km. Der er start både formiddag og eftermiddag.

50 km som er for de seje supertrænede starter kl. 06.00, 30 km for de super seje starter kl. 08.00 og 20 km for de seje starter kl. 09.00, og 10 km for de lettere øvede starter kl.10.00 og endelig starter 5 km kl. 10.30. Eftermiddag er der ekstra start for 10 km kl. 13.00 og 5 km kl. 13.15.

Skovbomarchen er efterhånden blevet en tradition for mange spejdergrupper, familier og venner, hvor man får en hyggelig dag, samtidig med motion og frisk luft. Der vil som de tidligere år, være mulighed for at købe sandwich og drikkevarer i startområdet og desuden diverse forsyninger undervejs. Alle der kommer i mål, får et flot diplom.

Du må selvfølgelig meget gerne melde dig til på forhånd, men du er også velkommen til at dukke op på selve dagen.

Overskuddet går ubeskåret til spejderne i Bjæverskov. Kom og vær med og få noget frisk luft. På hjemmesiden er der også gode råd og vejledning, så turen bliver en succes.

Mere info om tilmelding og pris på www.skovbomarchen.dk.