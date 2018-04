GBB Match i Skjoldenæsholm Golfklub

Luksus Golf Match for alle golfere på Sjælland

Lørdag d. 2. juni inviterer Skjoldenæsholm Golfklub på landets største luksus golf match, GBB – Nordic Group, som udover unikt, underholdende matchkoncept og Nordens største Set-Up af bannere, flag og skilte (ca. 160-200 i alt) samt sampling og tasting boder også præsenterer pokal og præmier for minimum DKK 100.000,-(i værdi). Alle danske golfere med DGU Kort (både kvinder og mænd over 18 år) er velkommen til at spille med, max 100 deltagere. Klubbens medlemmer bliver som de første inviteret og ca. 1 måned før matchdag, åbnes der også op for medlemmer i 8-10 naboklubber på Sjælland.

Først til mølle. Tilmelding foregår på GOLFBOX under Skjoldenæsholm Golfklub.

Flere af naboklubberne på Sjælland er blevet kontaktet og inviteret, og disse klubber har taget positivt imod invitationen og har været meget velvillige til at sende invitationen videre til klubbens medlemmer.

Skjoldenæsholm Golfklub er gået i samarbejde med luksus golf arrangørgruppen GOLF & BUSINESS BUTLER om denne noget anderledes match. Konceptet har med stor succes været afviklet med mange flotte golfmatcher i førende nordiske golfklubber de sidste 4 år; Rya GC, Göteborg GC, Bokskogens GC, Vasatorp GC, Miklagard GC, Oslo GC, Simons GC, Kokkedal GC, Aarhus GC, Sorø GC, Esbjerg GC, Aalborg GC, Køge GC, Royal GC og Hornbæk GC m.fl.

Turnerings direktør, Jan Pedersen fra GBB – Nordic Group (Golf & Business Butler), glæder sig meget til matchen i Skjoldenæsholm Golfklub: "Golfklubben her har i flere år været nævnt som en åbenlys GBB værtsklub, idet både bane, klubhus og den generelle tilgang til gæster er blandt det bedste og mest positive man kan opleve i dansk golf - og nu er det endelig lykkedes at få Skjoldenæsholm Golfklub med på den årlige GBB kalender. Det er jeg meget tilfreds med", siger Jan Pedersen.

Skjoldenæsholm Golfklub ser frem til at lægge golfklub og golfbane (Robert Trent Jones II) til denne turnering: "Vi som klub er glade for at kunne give vores medlemmer mulighed for at deltage i en turnering som er lidt ud over det sædvanlige, og håber på at turneringen kan tiltrække gæstespillere fra vore naboklubber her på Sjælland. GBB Match afholdes kun i nogle af Danmarks førende golfklubber, og derfor er Skjoldenæsholm Golfklub glade for at være kommet med i dette selskab af klubber. Samtidig håber vi, at turneringen vil blive en fast turnering i klubbens turneringskalender mange år frem", siger golf direktør Peter Enné Jespersen.

Tid og sted

GBB Match, Skjoldenæsholm Golfklub, Lørdag d. 2. juni 2018, fra kl. 08.00 til 17.00. Der spilles på den berømte bane, RTJ II (Robert Trent Jones II)

Alle er meget velkomne til at følge turneringen som tilskuere og komme ud og nyde det smukke golf anlæg i Skjoldenæsholm Golfklub.