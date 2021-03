Se billedserie Strandskaden lægger æg i en fordybning i sandet på Hyldeholm i Lejre Vig. Foto: Sam Christensen.

Send til din ven. X Artiklen: Fuglenes yngletid freder fjordens øer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fuglenes yngletid freder fjordens øer

Fuglene yngler fra den 1. april til den 15. juli. Derfor gælder en særlig fredning af øer og holme i Roskilde Fjord.

Heden - 31. marts 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Foråret er over os, og det betyder, at fuglene snart yngler på fjordens øer og holme.

Fra den 1. april til den 15. juli gælder derfor en særlig fredning, som skal sikre, at de jordrugende fugle ikke bliver forstyrret af mennesker.

Fredningen betyder, at adgang på øer og holme og i en 50 meters zone omkring er forbudt i denne periode.

Nationalparken og Naturstyrelsen arbejder for at sikre, at fuglene på Roskilde Fjord får fred i yngletiden.

Derfor kan man i øjeblikket opleve medarbejdere fra nationalparken, som sejler rundt til øer og holme og opsætter skilte, der fortæller om den særlige fredning, der gælder i fuglenes yngletid.

Skiltene bliver taget ned igen, når yngletiden slutter den 15. juli.

Når fuglene bliver forstyrret i yngletiden, kan det betyde, at de voksne fugle forlader æg og unger.

Æg og unger er sårbare over for kulde, og når forældrefuglene er væk, får rovfugle som f.eks. sølvmåger også frit spil.

Derfor er det vigtigt, at alle, der sejler, surfer eller på anden vis færdes på fjorden, holder afstand til øer og holme, så længe fuglene yngler.

For at sikre at fuglene får fred til at yngle på øer og holme har nationalparken udviklet en flydende friluftsø. Øen er netop lagt i vandet ved Veddelev - syd for den lille ø Elleore, som er en vigtig ynglelokalitet.

På øen kan man tage et hvil og nyde udsigten til fjorden - uden at forstyrre fuglene.

I projektet Fjordland arbejder nationalparken for at udvikle et bæredygtigt friluftsliv. Skilte og frilufts-ø er en del af dette projekt - og et større arbejde, der skal sikre, at fuglene får optimale betingelser på Roskilde Fjord.

Fjorden har international betydning som ynglelokalitet for en lang række fugle, og derfor er fjorden også udpeget som Natura 2000-område, hvilket betyder, at vi i Danmark er forpligtet til at beskytte området.

Antallet og fordelingen af ynglefugle på fjordens øer og holme følges nøje med årlige fugletællinger, og en vigtig indsats er også arbejdet med at bekæmpe rotter og ræve på øerne. Denne indsats sker i samarbejde mellem Roskilde, Lejre og Frederikssund Kommuner, Naturstyrelsen, Jagtforeningen Jyllinge Holme og Nationalparken.

I år har man blandt andet forsøgt at finde og bekæmpe rotter med hjælp fra rottehunde, som er trænet til at fange rotter. De årlige fugletællinger har gennem tiden vist, at både rotter og ræve har stor negativ indflydelse på fuglenes ynglesucces.