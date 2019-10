Frivillige samlede affald i Viby

Som en usynlig ånd har en kvinde fra Viby gennem flere år samlet efterladt skrald op i byen. Ugen før efterårsferien havde hun fået nok og tog et foto af den seneste skraldesæk og fik et par gode venner til at dele billedet i Vibys største Facebookgruppe, 4130 Viby Sj. - og så rullede affaldslavinen lynhurtigt.

Ugen før efterårsferien blev Facebookbilledet af kvindens sæk med affald delt og kommenteret flittigt. Flere fortalte om, hvordan de også samlede affald op på gåture gennem byen, mens andre tog billeder af det affald, som de havde samlet.

En affaldssæk blev til fem

En af de mange opsamlere fra Facebook lavede et opslag med forslag om en fælles opsamlingsdag onsdag d. 16. oktober mellem klokken 13 og 15, og flere frivillige meldte sig hurtigt.

Da enkelte ikke kunne deltage om onsdagen, aftalte de i stedet, at de ville samle affald ind dagene op til onsdagen i Kildemosen, stien fra mosens hundefolde til Spejderhytten samt viadukten ved Kara.

Onsdag eftermiddag mødtes en større gruppe af affaldssamlere på DSB´s langtidsparkeringsplads ved Viby Station. På et par timer fik gruppen, der aldersmæssigt strakte sig fra 4 til 70 år, samlet mere end fem fyldte affaldssække.

Nudging-effekt

En af onsdagens affaldssamlere, Craig Hermi Herrmann, kørte sækkene til Kara i sin stationcar.

”Det er jo rigtig pænt af de usynlige ånder i byen at samle affald op, men hvis det skal have en såkaldt ”nudging-effekt” (dvs. en blid tilskyndelse til en bestemt ønskelig adfærd) er det en god ide med en fælles synlig indsamling samt at sprede budskabet gennem facebook og andre medier.”

Det er alle affaldssamlernes håb, at folk, der plejer at smide affald, vil tænke sig om en ekstra gang og lade være med at smide cigaretskod, chokoladepapir, pizzabakker mv. rundt omkring i byen. Alligevel har den frivillige gruppe aftalt at mødes igen til foråret for at samle mere affald ind, da de erkender, at der nok skal flere dages affaldssamling til, før der sker en holdningsændring.