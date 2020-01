Frederik d. 8. - konge af Danmark

Historisk samfund for Roskilde Amt afholder sit første arrangement i det nye år mandag den 20. januar kl. 19.30 under titlen: Frederik d. 8. – konge af Danmark. Det er journalist og forfatter Poul Smidt, der holder foredraget.

Margrethe d. 2., Frederik d. 9. og Christian d. 10. er alle særdeles aktuelle for øjeblikket med fjernsynsserier og jubilæer for genforening og besættelse. Men dronning Margrethes oldefar Frederik d. 8. er meget mindre kendt.

Journalist Poul Smidt er på vej med biografien om Frederik d. 8. (1843-1912, konge 1906-1912) mellem familie, kongemagt og folkestyre.

Fredy, som han kaldtes i familien, var kronprins i godt 42 år, og der var masser af modgang på vejen. Her ved 100-året for Genforeningen 1920 vil foredraget også give et helt nyt perspektiv på krigen i 1864 med kapitlet "Kronprins i krig" med Frederik som officer på tilbagetoget op gennem Jylland.

Dronning Margrethe har om sin oldefar sagt, at han nok var mere interesseret i samfundsforhold, end man ville synes godt om i dag - og det vil foredragsholderen godt skrive under på og fortælle om.

Poul Smidt har arbejdet med bogen i flere år og er forsinket af de overraskelser, som er dukket op fra de kongelige arkiver i København, Oslo og Hannover, som han har haft særlig tilladelse til at kigge i. Desuden er der gennemgået arkiver i Berlin og Hamborg.

Foredraget finder sted i Auditoriet på Rådhuset (Gl. Amtsgård med indgang fra Gormsvej) kl. 19:30 – 21:30

Der er gratis adgang for alle.

Med venlig hilsen

Gorm Bruun Hansen,

formand