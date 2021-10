Frank Bergenholtz har været med til at cykle millioner ind til Scleroseforeningens arbejde for en verden uden sclerose. Privatfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Frank har cyklet millioner ind til forskning i sclerose Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frank har cyklet millioner ind til forskning i sclerose

Heden - 08. oktober 2021 kl. 10:29 Kontakt redaktionen

Tour de France 2021 er efterhånden et overstået kapitel, men ikke for 250 ryttere på Cykelnerven, der netop har kæmpet sig til tops på blandt andet Tourmalet, Col de Portet og Luz Ardiden. For disse 250 ryttere er de afgørende Tour-bjerge ikke bare cyklet for sjovt, men for at samle penge ind til forskningen i sclerose.

En af disse seje ryttere er Frank Gross Bergenholtz fra Havdrup, og sammen med de resterende ryttere er det lykkes ham at samle 5.900.000 kroner ind til Scleroseforeningens arbejde for en verden uden sclerose.

Cykelnerven er Scleroseforeningens cykelevent, der tager udgangspunkt i årets Tour de France-etaper. Det årlige cykelevent har de sidste otte år sendt hundredvis af engagerede cykelryttere fra hele landet afsted mod de franske bjerge som finalen på et års træning og indsamling for en verden uden sclerose. I år skulle turen gå til de franske Pyrenæer, og denne gang var noget ganske, ganske særligt for de 250 ryttere.

Sidste år måtte Cykelnerven nemlig se sig slået af coronarestriktioner, hvorfor de dedikerede Cykelnerven-ryttere måtte vinke farvel til turen op ad de franske bjergtinder. Men den 15. til 19. september i år kunne de så endelig komme afsted.

En af disse ryttere er Frank Gross Bergenholtz fra Havdrup, der cykler på Team Hempel. Han er nu kommet hjem fra Pyrenæerne, hvor han har kæmpet sig til tops på nogle af de allermest afgørende Tour de France-bjerge og sammen med de mange andre Cykelnerver har haft en fantastisk oplevelse for en verden uden sclerose.

Vi snakkede med Frank nede i Frankrig, hvor han fortalte, hvordan han havde det efter sidste etape af Cykelnerven 2021:

''Det har været præcis som forventet og så alligevel med sit eget twist at deltage i Cykelnerven 2021. Det er min fjerde tur med Cykelnerven, og derfor havde jeg på forhånd forventninger om gode gentagelser fra de forrige år. Men med septembervejret som udfordring har turen været lidt anderledes - koldere og vådere. Men uanset vejrforholdene er stemningen blandt rytterne altid i top. Vi hjælper hinanden, vi støtter og motiverer og taler meget om cykling. Sammen. Og i år påklædning," smiler Frank og fortsætter:

''Undervejs på turen har vi hørt historier fra de deltagere, der cyklede med sclerose. Det giver motivation at høre, at Cykelnerven igennem årene har hjulpet til at finde bedre behandlinger. Det gør det hele værd, at man kan omsætte vores indsats til forskningsmidler, der kan forbedre livsvilkårene for sclerosepatienter. Derudover har min egen største sejr nok været kongeetapen på dag to, hvor tre bjerge skulle bestiges. Vejen på sidste bjerg var delvis hullet og med masser af sten. Der var endda risiko for at ramme en flok køer. Alt var vådt, og nedkørslen på 16 kilometer var pivkold. Mine hænder var helt forfrosne. Så vi fejrede etapen bagefter med et varmt bad og en velfortjent øl!''.

Selvom Frank har deltaget på Cykelnerven fire gange, bliver han stadig overrasket over, hvor stor forskel der er på at cykle i bjergene i forhold til de små bakker i Danmark.

''Det kræver en enorm mængde energi og udholdenhed at cykle i bjerge. Men når først man er på toppen, og solen skinner, får man alle anstrengelser betalt tilbage i form af en fuldstændig fantastisk udsigt. At være på cykelrejse med Cykelnerven er overraskende nemt. Alt har fungeret - lige fra transport af cyklen, rejsen, indkvartering til forplejningen for 300 personer. Fabelagtig logistisk løsning. Og så mødes man af engagerede coaches og heppere, der har det overskud, der gør, at man selv kan hive de sidste kræfter frem, når stigningsprocenten bliver tocifret," siger Frank.

Frank og resten af Cykelnerven har kæmpet sig op ad bjerge som Tourmalet, Col du Portet, Hautacam, Col du Peyresourde, også kendt som det eftertragtede Pandekagebjerg, og sidst, men ikke mindst, sluttede de på den vaskeægte Tour-top. Nemlig på Luz Ardiden, hvor årets Tour de France-felt selv sluttede Touren 2021.

Tålmodig fundraising

For rytterne er det altid en hel unik oplevelse at være en del af Cykelnervens trænings- og fundraising-fællesskab. De mange ryttere har landet over været inddelt i flere forskellige hold, herunder Team Hempel, som Frank Gross Bergenholtz har trænet og indsamlet penge sammen med, siden de tilmeldte sig den aflyste 2020-tur tilbage i 2019. Det er altså knapt to års hårdt arbejde til ære for alle dem, der har sclerose tæt inde på livet, og derfor gør årets fantastiske indsamlede beløb en verden til forskel for rigtig mange mennesker.

"Trods helt særlige tider har vores fantastiske ryttere igen i år, og endda også sidste år, udvist kæmpe engagement og viljestyrke. Vi er så stolte og ydmyge over den opbakning, vi har fået fra hver eneste rytter på holdet og de mange lokale sponsorer, der trofast har støttet op og været tålmodige i forhold til, hvornår vi endelig kunne komme afsted - og om vi overhovedet kunne. De skal alle sammen vide, at de gør en kæmpe forskel for alle dem, som lever med sclerose hver eneste dag," siger Scleroseforeningens Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, der er løbsansvarlig for Cykelnerven.

Rytterne har både haft deres egne online indsamlinger, skaffet sponsorater fra virksomheder, fundet på særlige fundraising-tiltag som separate cykelløb, gå-arrangementer, ølsmagning med mere, og på trods af corona er det lykkes dem at arrangere en stribe succesfulde events, der har bidraget til det endelige indsamlede beløb på hele 5.900.000 kroner.

Ambassadørerne er også en del af noget helt unikt

TV2-værterne Peter Tanev og Claus Elming har i flere år været en del af Cykelnerven, ligesom Danmarks absolutte Tour de France-ekspert, Dennis Ritter, tidligere OL-vindere Eskild Ebbesen og Niels Laulund samt fodboldlegenden Thomas Helveg også er faste ryttere på holdet. De er også med til at stille skarpt på sclerose og samle de afgørende midler ind til forskningen:

"Hvert eneste år slår det mig, hvor livsbekræftende og hjertevarmende det er at dele cykeloplevelser med andre mennesker. Den begejstring og glæde, Cykelnerven-deltagerne kommer med, er utrolig smitsom. Og det at bestige bjerge sammen - som jo for os alle er en fysisk meget krævende udfordring - giver en stolthed og en lykkerus, der ikke kan sammenlignes med andet, jeg kender til. Samtidig ved vi jo alle, at vi er der for en sag, der skal hjælpe alle med sclerose nu og i fremtiden. Det giver et ekstra stærkt bånd og sammenhold, som man også tydeligt mærker," fortæller Dennis Ritter.

Fællesskabet, kampgejsten og dét at være med til at løfte i flok og samle ind til en verden uden sclerose er en af Cykelnervens afgørende karakterer. At rytterne igen i år har samlet så flot et beløb ind med Cykelnerven, skaber stor glæde og taknemmelighed hos alle på Cykelnerven, men selvfølgelig også i Scleroseforeningen:

"Det er et fantastisk flot resultat, som er virkelig vigtig for forskningen i bedre behandling og et godt liv med sclerose. Jeg er dybt taknemmelig over indsatsen fra rytterne samt deres sponsorer og støtter," siger Klaus Høm, direktør i Scleroseforeningen.

Cykelnerven finder normalt sted hvert år i juni, men på grund af corona blev løbet i år rykket til september. Mange af rytterne har allerede meldt sig klar til Cykelnerven 2022, der igen i år finder sted til juni.