Fotos i selskab med ord, vin og vinyl

Gorm Valentin udstiller musikfotos på Køge Bibliotek i marts. Den 8. marts kl. 19.00 åbner han selv udstillingen Øjenlyd med fortællinger om sine musikfotos, mens Jan Mellin fra Candy Records disker op med lækker vin og musik. Det er svært at komme i tanker om en stor jazz- eller rockmusiker, som Gorm Valentin (f. 1944) ikke har fotograferet. Miles Davis, Stan Getz, NHØP, David Bowie, Patti Smith og Leonard Cohen er blot et lille udpluk af de musikere, der er blevet fanget i hans fotolinse. I marts måned udstiller Gorm Valentin en samling af sine sort-hvide musikfotos, som han selv har udvalgt til Køge Bibliotek. Billederne kan ses i bibliotekets reception og i musikafdelingen på 1. sal.

Hvad er øjenlyd?

Udstillingen har fået sin titel ’ØJENLYD’ efter Gorm Valentins unikke evne til at indfange musikkens atmosfære så skarpt og præcist i et foto, at man nærmest kan høre musikken med øjnene.

Gorm Valentin fik smag for at fotografere, da han som ung jazzklarinettist tog en tur til New Orleans i starten af 1970’erne. Da han kom hjem, blev amatørkameraet udskiftet med et Nikon F, og derefter begyndte det at gå stærkt med fotograferingen, der blev hans levevej i 1976. I dag er Gorm Valentin anerkendt som en af Danmarks bedste koncertfotografer. Han modtog Fogtdals Fotograf Pris i 2005 og DJBFA`s æres-hæderspris i 2016.

Åbning med fotohistorier, vin og vinyler

Den 8. marts kl. 19.00 møder Gorm Valentin publikum til en fortælling om sine fotos og de mange samarbejder, han har haft med alverdens musikere igennem de sidste 40 år. Undervejs vil Jan Mellin fra ’Candy Records – vin & vinyl’ sælge god vin og sætte vinyllyd på billederne.

Der er gratis adgang til arrangementet, men tilmelding er nødvendig via koegebib.dk.