Se billedserie De første etaper af omfartsvejen ved Borup blev åbnet i december 2020, som dette billede stammer fra. Nu skal det afgøres, hvordan de næste etaper skal udformes, og derfor har Køge Kommune inviteret til digitalt borgermøde torsdag den 25. marts kl. 18-19.30.

Forslag til videreførelse af omfartsvejen ved Borup vækker bekymring

Støj- og lysforurening samt sikkerhed for de bløde trafikanter er noget af det, der bekymrer de borgere, der får omfartsvejen tæt på.

Heden - 24. marts 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Hvordan skal de sidste etaper af den nye omfartsvej ved Borup udformes?

Det er spørgsmålet, der skal drøftes på et digitalt borgermøde torsdag den 25. marts, arrangeret af Køge Kommune.

I sidste uge sendte kommunen rapporten "Dispositionsforslag for omfartsvejens forlængelse" ud til offentligheden. Rapporten, der er udarbejdet af den rådgivende ingeniørvirksomhed NIRAS, opstiller fire muligheder og anbefaler den løsningsmodel, der indebærer rundkørsler ved både Ørningevej og Ryeskovvej.

Spørger man Diana Chabert, der er medlem af bestyrelsen i Borup Borgerforening og en del af det udvalg, der har beskæftiget sig med omfartsvejen, får man ikke en enslydende holdning til forslagene.

"Vi i borgerforeningen har ikke en holdning til selve udførslen af vejen, kun til at vi skal have omfartsvejen. Jeg er ikke engang sikker på, at vi har samme holdning - vi er jo bare borgere med forskellige meninger, ligesom alle andre."

Til gengæld er hun ikke tilbageholdende med at ytre sig positivt om muligheden for at debattere omfartsvejen på et digitalt borgermøde.

"Det havde selvfølgelig været bedst, hvis vi kunne mødes fysisk, men når det nu ikke er muligt, synes vi, det er genialt med et digitalt møde. Det er fint, at kommunen tager initiativ til at få borgernes holdninger."

Nogle af de holdninger, man kan forvente at høre på det digitale borgermøde, er fra dem, der får den nye omfartsvej helt tæt på. Bl.a. beboerne i Ørninge.

En af dem er advokat Mette Krog, som selv bor i Ørninge og også repræsenterer to lodsejere, der skal sælge jord til projektet. Hun fortæller, at omfartsvejen er noget, der bekymrer borgerne.

"Helt konkret får den ene lodsejer meget svært ved at drive sit landbrug, som har været i familiens eje i generationer. Særligt i forhold til denne lodsejer vil det være et stort ønske, at omfartsvejen rykkes nogle få meter væk, evt. på den jord som Køge Kommune allerede har erhvervet," siger hun.

Hvis modellen med rundkørsler bliver valgt, vil den komme til at gå tæt forbi nogle af beboerne i Ørninge. Det vil ikke kun give støjgener, men også lysgener, fordi rundkørslen skal være oplyst.

"Vi kan sagtens forstå, at man gerne vil have omfartsvejen, men vi har netop valgt at bo herude, fordi der er mørkt om aftenen og ikke er trafikstøj, så det bekymrer os, hvad omfartsvejen kommer til at betyde for os," siger Mette Krog.

Hun er indforstået med, at omfartsvejen kommer uanset hvad, og hendes mål er at få den bedst mulige løsning. Hun håber, at kommunen vil tilgodese alle parter, og derfor undrer hun sig over, at der ikke i dispositionsforslaget er indtænkt støjværn mod Ørninge-siden, men kun mod Borup-siden.

En anden bekymring er de bløde cyklister, bl.a. børn og unge, som skal cykle i skole.

"I Nr. Dalby har man valgt at føre de bløde trafikanter under vejen, i Kløvested har man valgt at lave en cykel/gangbro, i Ørninge vælger man at lade de bløde trafikanter krydse en omfartsvej på grund af et ønske om besparelser, selvom de bløde trafikanter vel og mærke ikke må færdes på omfartsvejen. Det synes jeg er meget paradoksalt."

Alt i alt så Mette Krog derfor gerne en anden model for omfartsvejen.

"Hvis jeg skal sige noget som Ørninge-beboer, så er det: Få den vej gravet ned. Rundkørslen vil genere os i Ørninge, men den vil også genere dem i de nye udstykninger. Og så er det bedre støjværn at grave en vej ned end at bygge en mur. Det ødelægger heller ikke udsigten, og Ørninge vil til stadighed fremstå som en lille selvstændig enklave, ikke et mærkeligt appendiks til en rundkørsel Og allervigtigst - det vil være meget bedre for de bløde trafikanter."

Jacob Schrøder, der er formand for Ryeskov Grundejerforening, som omfatter Skovbrynet, er heller ikke udelt begejstret for den anbefaling, NIRAS kommer med i dispositionsforslaget.

"Det var ikke lige det, vi havde ønsket. Det værste ved modellen er, hvor tæt vejen kommer på hjørnet af vores udstykning - husene nr. 17, 19 og 21. Det er lige før, der ikke engang er plads til en ordentlig støjvold. I vores forslag havde vi lavet en blødere bue ud, og det mener jeg godt, man kunne gøre, og stadig få en fin vejføring over den eksisterende bro," siger han.

Selve modellen med rundkørsler er Jacob Schrøder dog tilfreds med.

"Det er nok bedre end vejkrydset, for det vil formentlig nedsætte hastigheden," siger formanden, som dog havde håbet på en anden hastighedsgrænse end den på 80 km/t, som er beskrevet i forslaget.

"Vi havde nok håbet, at den kom ned på 60, som de har gjort langs Møllebankerne. Men strækningen er relativt kort, så spørgsmålet er, om man når op på de 80."