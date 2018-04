Forrygende sæsonstart for Vibys "gamle stjerner"

Old Star-holdet i Viby har med 9 points i tre kampe lagt godt fra land i den lokale REOS-turnering. Sejre på 5-1 og 4-0 over henholdsvis Kr. Hyllinge og naboerne fra Borup, samt en udeblivelse fra Ferslev, betyder at holdet fra Viby lige nu fører rækken. Der er dog mange kampe tilbage før turneringen slutter i september, men de kampe der er gået godt, kommer ikke dårligt tilbage.

Holdet er også så heldige, at de har fået nyt spillertøj i år. Sponsoren er det lokale supermarked MENY i Viby Sjælland. Holdets træner udtaler: "Det er virkelig fedt at MENY har valgt at give dette sponsorat, vi har i flere år sukket efter nye spillerdragter. Og når det så falder sammen med at vi i år har et stærkt hold og har fået en god sæsonstart, så er vi virkelig glade".

Som tak for sponsoratet vil spillerne købe fredagsbøf og rødvin i MENY hele året. Så det er ren win-win.

Hvis der er nogle gamle fodboldspillere som går og overvejer at starte op på det fantastiske spil med bolden igen, så er der træning hver mandag kl. 19.00 og holdets kampe er torsdag kl. 19.00. Vi vil altid gerne være flere. Kontakt evt. Snorre Brink-Pedersen på 22388919.