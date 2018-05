Forfatteraften

Onsdag d. 6. juni kl. 19 kommer forfatteren Aksel V. Carlsen til Kulturhus Køge og fortæller om sin nye bog "Kærlighed I Krig og Kaos"

Bogen handler om forfatterens forældre, Dusja og Erik, og deres omtumlede tilværelse fra de mødtes i en arbejdslejr I Nazityskland. Hun var deporteret fra Ukraine og han kom fra København for at arbejde for en dansk entreprenør. De mødtes og forelskede sig. I 1945 flygtede de midt i krigens inferno til Danmark. 11 år senere flyttede de til Moskva, hvor de boede de næste mange år, inden de igen vendte tilbage til Danmark i begyndelse af 90’erne.

Bogen er baseret på forældrenes egne fortællinger. Aksel V. Carlsen husker: "Mine forældre havde oplevet umenneskelighed, svigt og vold, men rippede aldrig op i det. Deres livssyn var båret af optimisme, et urokkeligt håb om en bedre verden og en tro på medmenneskene. Især på de danskere og de sovjetborgere, de hver især var vokset op iblandt"

Da parret vendte tilbage til Danmark engagerede de sig i det kommunistiske miljø her. Deres liv afspejler den storpolitiske udvikling i det 20. Århundrede på godt og ondt.

Aksel V. Carlsen fortæller om sin bog og forældrenes liv på den forfatteraften, som finder sted i Kulturhus Køge, Strandvejen 40 onsdag d. 6. Juni kl. 19 – 21. Bogen kan købes samme aften til en tilbudspris.

Aksel V. Carlsen er Ph.d. i historie og Ph.d. i statskundskab Han er født i København men opvokset i Sovjetunionen. Han er forfatter til bøger og artikler om politiske forhold i Norden, Sovjetunionen og de tidligere sovjetrepublikker.

Forfatteraftenen er arrangeret af Kulturhus Køge, Enhedslisten i Køge og Danmarks Kommunistiske Parti Sjælland.