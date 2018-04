Foredrag om spektakulære vikinger

Foredrag om Spektakulære vikinger ved Tissø arrangeret af SAØ (samarbejdende amatørarkæologer i Østsjælland) mandag den 23. april kl. 19 i Den Gule Hal, Strandpromenaden 1, Køge.

Et foredrag i forbindelse med forskningens døgn, foredragsholder er Josefine Franck Bican fra Nationalmuseet, gratis og alle er velkommen:

På den vestlige bred af Tissø ligger en kongsgård fra yngre jernalder og vikingetid. Pladsen er den bedst belyste af sin art i Nordeuropa. Her byggede man prægtige, monumentale haller og huse, som kongen og hans følge tog ophold i, når de var på stedet. Her mødtes man fra nær og fjern på særlige tider af året.

Nationalmuseet har siden 1995 foretaget undersøgelser ved den vestlige bred ved Tissø, senest i forbindelse med forskningsprojektet Førkristne Kultpladser. Mange tusinde detektorfund vidner om stedets betydning, og blandt andet ses fine smykker af høj kvalitet – nogle af dem med kendte motiver fra den nordiske mytologi.

Det mest berømte fund fra området er den to kilo store guldring 'Tissø-ringen', der er det største eksisterende guldfund i Danmark. Tissø er et eksempel på, hvorledes en konge har manifesteret sin magt i perioden fra 550-1050 e.Kr. I foredraget fortælles om de opsigtsvækkende bygningskomplekser ladet med symbolik, om aristokratiets magt samt om de aktiviteter, der er foregået på pladsen. Som noget ganske enestående og nyt inden for forskningen er flere forskellige typer af kulter og religiøse handlinger blevet afdækket.