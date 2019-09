Foredrag med Lisbet Lundquist i Ejby

Torsdag den 19. september kl. 14.30 er der foredrag i Ældreklubben i Ejby Præstegård. Det er Lisbet Lundquist, forfatter og skuespiller, der fortæller under overskriften: "Hvor er stjernerne når det er lyst".

Foredraget tager udgangspunkt i Lisbet Lundquists fjerde bog “Hvor er stjernerne når det er lyst” (2018), som har fået meget fine anmeldelser. Hun bliver bl.a. fremhævet for sin helt enestående evne til at huske og til at skildre en barndom i 50’ernes Danmark. Lisbet Lundquist fortæller om sit liv lige fra den tidlige barndom i en fordomsfri kulturradikal familie med to brødre, til hun er en voksen kvinde. Hun fortæller åbent om livets smerte og forhåbninger, og om hvordan alle døre åbnede sig i de unge år. Her var der plads til at drømme om den store kærlighed og en spændende karriere. Lisbet Lundquist er en dygtig skuespiller, der kan sætte sig ind i enhver rolle. Man skulle ikke tro, at hun til tider har følt sit skuespil helt håbløst, men i foredraget fortæller hun, hvordan hun i begyndelsen har følt sig komplet talentløs. Og siden i en periode fik sceneskræk. Glæd dig til at møde forfatteren Lisbet Lundquist uden skuespillerens masker - og hør en fængende humoristisk livsfortælling.

Ældreklubben i Ejby Præstegård er et mødested for alle, der har lyst til at høre et spændende foredrag og få en kop kaffe og en god snak. Alle er meget velkomne – uanset alder!