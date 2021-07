Foto: Pixabay

Send til din ven. X Artiklen: Forældres protester får skole til at ændre beslutning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forældres protester får skole til at ændre beslutning

En bebudet sammenlægning af klasser på Viby Skole er blevet droppet efter forældreaktion. Situationen vil dog være aktuel igen om et år, og derfor vil forældre have lokalpolitikere på banen.

Heden - 07. juli 2021 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Da ledelsen på Viby Skole for nylig meldte ud, at skolens tre 0. klasser skulle lægges sammen til to 1. klasser efter sommerferien, vakte det stor bekymring og frustration hos mange af forældrene. Det fortæller Hanne Hougaard, som er mor til et af børnene og en del af klassens forældreråd.

"Man giver dem en god start med tre klasser, men så ryster man posen igen efter et år. Det virker helt forkert, at børn i den alder skal kastes sådan rundt med. At besparelser skal gå ud over børn på syv år. Og så virker det også helt forkert, at det bliver meldt ud så sent, og at børnene får det at vide før forældrene," siger hun.

Årsagen til den bebudede sammenlægning af klasserne var, at der ville være en betydelig besparelse at hente - en besparelse, som kunne komme hele skolen til gavn, fortæller skoleleder Birgitte Kjær Christensen.

"Hvert år får man tildelt et budget efter antallet af elever, og bestyrelsens og ledelsens opgave er at se, hvad vi kan få inden for den ramme. Vi står i en situation, hvor vi bliver nødt til at pege på nogle tiltag for at kunne være inden for den økonomiske ramme, og en af de ting, vi pegede på, var at foretage klassesammenlægning fra tre til to klasser. Det er ikke noget, vi tyer til, medmindre vi virkelig er nødt til at spare. Men man er nødt til at se på hele skolens samlede økonomi," siger hun.

Birgitte Kjær Christensen forstår godt forældrenes bekymring over en kommende klassesammenlægning, men hun mener ikke, kommunikationen har været mangelfuld.

"Hvis vi havde tænkt, at det var for sent meldt ud, havde vi gjort det tidligere, men vi tager selvfølgelig forældrenes reaktion alvorligt og vil fremadrettet overveje, om vi skal ændre strategi," siger hun.

Forældre protesterer

Udmeldingen fra skolen om den planlagte sammenlægning er ikke noget, forældrene bare tager til efterretning. De tager sagen i egen hånd, og efter en større protestaktion lykkes det dem at få skolen til at ændre mening. De tre 0. klasser får alligevel lov til at fortsætte som tre 1. klasser efter sommerferien.

Hanne Hougaard er en af de forældre, som har været med til at arrangere bl.a. dialog med skoleledelsen, møder og skrivelser til samtlige politikere i Skole- og Børneudvalget i Roskilde Kommune. Og hun er med egne ord "yderst overrasket" over den effekt, det har haft. Men selvom de tre 0. klasser får lov at fortsætte som tre 1. klasser efter sommerferien, er der stadig malurt i bægeret.

"Jeg har armene helt oppe, fordi vi fik skolen til at ændre beslutning, men samtidig også halvt nede, fordi vi ikke kan vide os sikre i længden," siger hun.

Skolen har da også allerede nu meldt ud, at de tre nye 0. klasser, der begynder efter sommerferien, vil blive lagt sammen til to 1. klasser efter næste års sommerferie, medmindre der kommer mange nye elever til. Og dermed er problemet ikke løst, mener Hanne Hougaard.

"Vi vil selvfølgelig allerhelst have tre klasser, for der er stor forskel på at være 17 og 25 elever i en klasse. Men hvis man allerede nu ved, at der kun kommer til at være to klasser fra 1. klasse, hvorfor så ikke starte med to klasser, så man helt fra starten kan gå i gang med at arbejde på at skabe gode relationer og et godt fællesskab i klassen."

Det er dog en beslutning, der ligger hos politikerne, som har besluttet, at maksantallet for elever i 0. klasse er lavere end maksantallet for elever i 1. klasse. En beslutning, der kan skabe utryghed hos forældrene.

"Det er altid problematisk, når et elevtal ligger på grænsen, for det skaber utryghed i forældregruppen, indtil der er en afklaring," lyder det fra skolelederen.

"Bestyrelsen har forfattet et brev til Skole- og Børneudvalget og gjort opmærksom på det dilemma, man kan stå i, hvis man opretter meget små klasser, som så efterfølgende er for dyre i drift. Det giver forvirring, som vi måske kunne prøve at undgå," siger Birgitte Kjær Christensen.

Efter sommerferien håber forældrerådet at få et møde i stand med alle politikerne fra kommunens Skole- og Børneudvalg.

"Vi vil rigtig gerne have politikerne i tale og høre, hvor de står, så Viby-borgerne kan blive klogere på, hvor de skal sætte deres kryds til valget til efteråret," siger Hanne Hougaard.