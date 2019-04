Forårskoncert på Teaterbygningen

Top-solist fra Bellevue Teatret kommer til Teaterbygningen i Køge

Lørdag d. 13. april 2019 – præcis kl. 0700 - åbner Hjemmeværnsforeningen i Køge for "salget" af de gratis billetter til forårskoncerten på Teaterbygningen i Køge. Det er den kendte musicalsanger og skuespiller Pernille Petersson, som hentes til Køge som koncertsolist. Pernille Petersson har netop afsluttet Ken-Follett-musicalsuccesen "Den Evige Ild", hvor hun med sit skuespil og sin sang igen "lagde publikum ned". En anmelder skrev: "Jeg blæses fuldstændig bagover af Pernille Petersson og Xenia Lach-Nielsens fabelagtige og powerfulde stemmer. Førstnævnte er især som den udspekulerede Catarina de’ Medici helt fantastisk, når hun synger om "En lille hånd" til sin kommende svigerdatter". Billetprisen til Køgekoncerten er 0,00 kr. og 0,00 kr. i gebyr. Men man skal tidlig ud af "fjerene" lørdag d. 13. april, hvor billetterne frigives. Der er kun plads til 400 publikummer på Teaterbygningen, og billetterne kan risikere at være væk inden for den første time, udtaler Bruno Juul, fra Hjemmeværnsforeningen. Publikum kan allerede nu gå ind på www.billetto.dk og oprette en personprofil og således være klar til at trække 2 gratis print-selv-billetter til koncerten. Hjemmeværnsforeningens forårskoncert finder – sædvanen tro – sted på Teaterbygningen i Køge – i år søndag d. 12. maj 2019 med start kl. 14.00. Det er igen 35 musikere fra harmoniorkesteret, Hjemmeværnets Musikkorps København, der - under ledelse af den kyndige dirigent Mike Cholewa - vil levere koncertmusikken. Solisten, Pernille Petersson, har et alenlangt CV og er kendt for sine mange stjerneroller – fx i musicalen "Atlantis" på Østre Gasværk, "Chess", "Miss Saigon", Ken Follett-musicalen "Jordens Søjler", "GAS GALLA SHOW", "Mama Mia" og mange andre. Hun spiller "Maude Varnæs" på Bakken, hun har medvirket i "Den eneste Ene", "Nøddebo Præstegaard", Slotskoncerter på Kronborg, Ledreborg, m.fl.). CV’et er overvældende, og oven i købet har hun sidste år også nået at udgive en CD og lagt stemme til en række tegnefilmsproduktioner. Sammen med dirigenten, Mike Cholewa, er Pernille Petersson nu i gang med at sammensætte et spændende og populært program til koncerten.