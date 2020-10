Folkeudstilling i Borup

Hvert år afholder Skovbo Kunstforening en folkeudstilling i Borup Kulturhus. Formålet med folkeudstillingen er at give mulighed for at eksponere den kunst, som man beskæftiger sig med i hverdagen og chance for at vise sine værker frem.

Det er 41. gang, at Kunstforeningen afholder en u-censureret udstilling, hvor alle kan være med. De 30 først tilmeldte kommer med på udstillingen med maksimalt tre værker, der er vægplacerede. For skulptører og kunsthåndværkere placeres værker på podier eller i montrer.

Der er mulighed for at udstille maleri, tegning, akvarel, collage, foto, tekstil, mixed media, skulptur, glas, keramik, træskærerarbejde m.m.

Gennem årene har der altid været stor interesse for at udstille, og ferniseringen er et rigtigt tilløbsstykke, hvor der er musikalsk underholdning, og hvor snakken går. Det er den årlige mulighed for at møde andre, der arbejder med de samme ting, og udveksle ideer og erfaringer. Udstillingens sekretær Marianne Rasmussen står for tilmelding og information vedrørende udstillingen. Folkeudstillingen løber i perioden søndag den 15. november til og med søndag den 13. december.