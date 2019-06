Folkemøde, Verdensmål og Demokratiforståelse

Vi ønsker, at vores børn og unge kan vokse op i en verden uden ekstrem fattigdom og sult, med sundhed, uddannelse, ligestilling og rent drikkevand. Vi ønsker ansvarlig produktion, anstændige jobs og bæredygtig energi. Og mest af alt ønsker vi, at vores børn og unge vokser op i fredstid.

For at opfylde alle disse store ønsker kræves det, at vi alle sammen passer på livet i havene og livet på landet, at vi gør en fælles indsats for at mindske vores allesammens klimaaftryk.

Årets Folkemøde på Bornholm var dedikeret til samtale om FN’s 17 verdensmål. En vigtig samtale, der skærper vores fokus på hvordan vi tænker om Vores Verden, hvordan vi lever i den, og hvad vi vil bidrage med.

Seniorspejderne fra KFUM-Spejderne i Ejby deltog i årets Folkemøde med det dobbelte formål: At inspirere til at deltage aktivt i vores demokrati, samt finde sin indre stemme og give udtryk for sin egen mening. Fol-kemødet bød på mange forskellige aktiviteter, startende med Spejderdysten, hvor politikere, journalister og andre meningsdannere mødtes i venlig kappestrid. Køge Kommunes Borgmester, Marie Stærke (A), deltog i dette partnerskab for handling. Selvom Marie Stærke ikke kendte hendes holdkammerater – hvoraf den ene var en ork – havde de fem personer masser af samarbejdsånd og gå-på-mod, og var super seje til at tænde bål, skyde med vandballoner og udviste stor kreativitet, i det afsluttende lagkage-byggeri.

Efter Spejderdysten deltog seniorspejderne i en række paneldebatter. Debatten "Verden i 2030" om energi og klimaforandringer førte til gensyn med Connie Hedegaard (tidl. Klimakommissær) og efterfølgende drøf-telse af bilafgifter med Søren Pape (C). En samtale, der havde fokus på at skabe incitament til, at forbruger-ne køber flere elbiler. I paneldebatten "Leg og Læring" drøftede deltagerne, om det kunne være sjovt at blive klogere? Et tema som seniorspejderne har erfaring. De har bl.a. lavet et spejderløb, hvor deltagerne arbejder med de 17 verdensmål, så alle får en sanselig og ikke kun en teoretisk erfaring med målene. Ved Panelde-batten "Mærk Energien" gik seniorspejderne Selma Grünspahn og Laura Basballe selv på talerstolen og fortalte om, hvordan 50 mio. spejdere i 150 lande inspirerer hinanden under overskriften: "Creating a better world". Spejderne har lavet en hjemmeside (sdgs.scout.org), hvor du kan følge med i alle de projekter, der bliver lavet i hele verden. Der er pt. lavet 6,3 mio. projekter, og der er brugt over 1 billion timer på at skabe en bedre verden.

Connie Hedegaard har tidligere udtalt, at arbejdet med at reducere vores klimaaftryk er en global megatrend. En megatrend som årets Folkemøde på Bornholm bestem var med til at understøtte. Vi er i bevægelse fra ord til handling – en vigtig og spændende bevægelse, som KFUM-spejderne tager aktiv del i, under mottoet: "Sammen rykker vi verden - med vilje".

Tak for et spænde, vigtigt og inspirerende Folemøde 2019

Stine Basballe

KFUM-Spejderne i Ejby