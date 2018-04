Folkeklubben + Gasoline i Cosmos

Alle sejl er sat til en helt fantastisk afslutning på årets høstfest i Viby d. 25. august 2018. Traditionen tro bliver der afholdt en fest i CosmosHallen om aftenen, hele arrangementet er planlagt i samarbejde med Ramsø Musikhus og KulturCosmos, og billetsalget er gået i gang, så allerede nu, kan man købe billetter til en koncert med maner.

Og det kan man vist godt sige, da det er så stort et band som Folkeklubben, der er aftenens hovednavn, Folkeklubben blev dannet i 2011, og har haft en helt fantastisk karriere siden da, de turnere landet tyndt, og har spillet på mange forskellige scener - alt fra Store scener til sognegårde, kroer, musikforeninger, kulturhuse og festivaller. Det er rendyrket folk musik, store popsange, samt hårdtslående rock, bundet sammen med underfundige tekster, som fænger for folk.

Det næste band er Gasoline, som gir` den max gas, så der bliver mulighed for at få gang i danseskoene.

Billetterne koster i forsalg 150,00 og 170 kr. i døren. De kan købes via www.kulturcosmos.dk.