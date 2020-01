Fokus på børns sproglige udvikling

Solrød Bibliotek og Kulturhus sætter fokus på den sproglige udvikling hos børn med et foredrag om emnet og en barselscafé om babytegn. Onsdag d. 5. februar kl. 17-18.30 fortæller Tale-hørekonsulent Bianca Holders om børns sproglige udvikling. Væksthuspædagog Anita Andersen vil komme med konkrete forslag til aktiviteter, der styrker forskellige sider af sproget.

Du får nyttig viden om dit barns sproglige udvikling og praktiske tips til, hvordan du som forælder kan støtte udviklingen bedst muligt i hverdagen.

Børns tidlige sproglige udvikling og ikke mindst deres ordforråd har betydning for deres sociale relationer og skolegang. Læsning stimulerer både fantasien og ordforrådet og giver børnene mulighed for at sanse sprogets finurligheder. Børnebibliotekar Christine Kofoed vil derfor slutte med at fortælle om de bedste bøger til dialogisk læsning og andre dejlige historier til oplæsning. Foredraget er rettet mod forældre med børn i børnehavealderen. Gratis tilmelding på www.solbib.dk

Forældre på barsel kan blive klogere på Babytegn torsdag d. 6. februar kl. 10, når Rebecca fra BabySigning besøger biblioteket. Babytegn giver din baby mulighed for at kommunikere med omverden inden hun/han lærer at tale. Babytegn er simple tegn og fagter som bruges sammen med tale. Vil du vide lidt mere om hvad babytegn er, og hvordan du kan bruge babytegn med din baby og undgå en masse frustrationer? Foredraget er rettet mod forældre på barsel og her er der plads til at møde andre forældre og få ny inspiration med hjem. Spædbørn og tumlinger er meget velkomne i barselscaféen, og der vil være plads til både at amme, lege, trøste og skifte ble. Billetter koster 50 kr. og kan købes på www.solbib.dk