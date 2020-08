Hvis du er ny som fodboldspiller, eller måske har spillet før, er du velkommen til at deltage sammen med en flok friske drenge fra Gadstrup og Viby hver mandag og torsdag til træning og til en masse spændende kampe i 11-mandsfodbold, som vi starter på nu.

Fodbold årgang 2007/2008 - så starter vi igen

Det skal ikke være nogen hemmelighed - det bliver vildt sjovt at spille fodbold for drengene i årgang 2007/2008 i Viby-Gadstrup (VG) Fodbold i efteråret!

Og hvis du er ny som fodboldspiller eller måske har spillet før, er du også velkommen til at deltage sammen med en flok friske drenge fra Gadstrup og Viby hver mandag og torsdag til træning og til en masse spændende kampe i 11-mandsfodbold, som vi starter på nu.

Og for at gøre det ekstra spændende, har vi inviteret nogle super dygtige eksterne folk til at hjælpe og samtidig inspirere trænerteamet.