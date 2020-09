Flere penge til omfartsvej ved Borup

I sidste uge nåede et bredt udsnit af byrådspolitikerne i Køge Kommune frem til et forlig om budgettet for perioden 2021-2024.

Hos Borup Borgerforening, der gennem mange år har arbejdet for at få omfartsvejen gjort til en realitet, vækker nyheden stor glæde.

"Vi er jo ovenud lykkelige og glæder os til, at de praktiske tiltag sættes i gang, såsom VVM-redegørelse og køb af jord til den 5. og sidste etape. Det har været over 40 år undervejs, og nu tør vi endeligt tro på det. Det bliver godt for Borups borgere, store som små, som bliver fritaget for en stor del af den tunge trafik," lyder det fra Diana Chabert, bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen.