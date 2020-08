Fie Norsker klar med ny udstilling i Borup

Fie Norskers værker spænder bredt, fra akvarellernes historiefortællinger over til maleriets enkle landskaber og til keramikkens simple figurer. Hendes værker åbner for drømme, hvor abstrakte opstillinger, sære væsener og symbolfyldte landskaber udfoldes og væves ind i hinanden.

Som et samlet hele opbygger Fie Norsker et univers, der er befolket af nisser, spøgelser, trolde, ugler og menneskelignende figurer og væsener. Portalen som form går eksempelvis igen i en lang række værker, og fremstår både som portal, som halvmåne, som hårpragt, eller som klippe.

På udstillingen her vil vi vise et bredt udsnit fra denne alsidige kunster, der vil være malerier, tegninger, skulpturer og mix media repræsenteret.

Fie Norsker (f. 1974) er uddannet fra Det kgl. danske Kunstakademi i København, og hun har haft et hav af udstillinger både i ind- og udland samt udsmykningsopgaver. Herudover underviser hun på Holbæk Kunsthøjskole, har været aktiv i Holbæk Art og er blandt de 27 kunstnere, som her har malet et gavlmaleri; 'Totem'.

Vi glæder os over, at vi har fået mulighed for at præsentere denne udstilling. Fernisering i Borup Kulturhus søndag 23. august 2020 kl. 14-16 og udstillingen kan ses frem til 27. september.