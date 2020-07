Flagalleen var sat op i Hovedgaden i Borup og var med til at sætte et festligt præg på dagen.

Festdag i Borup var mærket af vejret

Flagalleen var sat op, og den nye turiststander med QR-koder var også på plads på Borup Station i lørdags, da Borup Erhverv stod bag en festlig dag for at få gang i byen igen efter corona-krisen.

Helt så festlig, som man havde håbet på, blev dagen dog ikke, for vejret viste sig fra sin mere efterårsagtige side med regn, blæst og kulde. Og det fik både mange Borup-borgere og mange af de indbudte veteranbiler fra "Kør til Køge" til at blive hjemme.

"Vi havde forventet, at der ville komme omkring 50 biler, men der kom kun 10, for mange af bilerne kan ikke så godt tåle regn," fortæller Kenni Rasmussen, der er bestyrelsesmedlem i Borup Erhverv.

For de erhvervsdrivende i byen var det også lidt af en skuffelse, da dagen ikke bød på de ekstra kunder, men havde håbet på.

Trods vejret har der dog været flere positive tilbagemeldinger bl.a. på Facebook, og alt i alt er Kenni Rasmussen da også rimelig tilfreds med arrangementet.

"Vi er jo ærgerlige over, at vi havde vejret imod os, men der var dog omkring 40 personer, der lagde vejen forbi. Det, synes jeg, er okay, når man tager vejret i betragtning."

Og dagen har givet Borup Erhverv mod på flere arrangementer.

"Vi snakkede allerede i lørdags om, at vi vil prøve at arrangere noget lignende en dag sidst i august eller først i september, hvor vejret plejer at være lidt bedre."