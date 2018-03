Fernisering i Børnehuset Atlantis

De sidste mange uger har stået i kunstens tegn i Børnehuset Atlantis. Temaugerne om kunst blev afsluttet med en imponerende fernisering, hvor stolte børn viste deres værker frem.

Alle børn har udfoldet deres kunstneriske evner til den helt store guldmedalje og der er blevet malet, klippet, klistret, limet og lavet sjove selvportrætter – selv skeer, paptallerkener og pinde blev til smukke kunstværker i børnenes kreative hænder. I år har børnene også haft fokus på eventyr og "Fri for mobberi" i de deres kreative udfoldelser og børnehavebørnene har brugt nogle af deres kreationer til at spille teater og lave film med.

Et lille populært børnehus

Rigtig mange børn har glæde af de mange gode aktiviteter i det lille private børnehus. Mange forældre vælger børnehuset pga. de små og trygge rammer. Børnehuset Atlantis’ gode og stabile økonomi gør det muligt at køre med en rigtig høj normering af fast personale samtidig med, at der er luft til at købe nyt til både legeplads og stuerne.

Det er også med stor tilfredshed, at børnehusets leder, Jeanne Jacobsen, kan konstatere at tilværelsen som privat børnehus er en succes: "Vi er rigtig glade for de fantastiske rammer, vi har i Børnehuset Atlantis. Det giver nogle virkelig gode muligheder for at gøre det bedst muligt for børnene med masser af nærvær, omsorg og fokus på det enkelte barns udvikling. Vi er utrolige glade for den store opbakning. Det er jo også et skulderklap til os som personale, at så mange nye børn og forældre vælger vores børnehus."

Børnehuset Atlantis melder fuldt hus i børnehaven, mens der i slutningen af året bliver et par enkelte ledige pladser i vuggestuen. Vil man være sikker på en børnehaveplads er det nødvendigt at melde sit barn ind allerede i vuggestuen, da man så er garanteret en plads i børnehaven. Der er søskendegaranti i Børnehuset Atlantis.

Interesserede forældre kan se mere på børnehusets hjemmeside www.børnehusetatlantis.dk. Har man lyst til at komme forbi og se børnehuset, høre lidt om dagligdagen og aktiviteterne børnehuset, er man meget velkommen til at ringe til børnehusets leder og lave en aftale.