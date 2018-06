Farverig energisk udstilling

Skovbo Kunstforening har i øjeblikket en udstilling af Majken á Grømmas billeder, som er absolut seværdig.

Majken døde i 2016, men i kunsten, vi viser i Borup Kulturhus, er hun udødelig. Den er stærk ekspressionistisk.

Iden sin død nåede hun at have adskillige udstillinger i såvel Danmark som på internationale kunstbiennaler i udlande.

Majken er autodidakt kunstner og fortæller selv på sin hjemmeside i 2006:

"Jeg læste tysk og dansk på universitetet, men valgte efter nogle år at indstille studierne for at give maleriet, og et par år senere også keramikken, min fulde opmærksomhed.

Den energi og det engagement, den kamp og den glæde jeg finder i arbejdet med maleriet, var dengang i 1981 grunden til et hovedspring ud i en tilværelse som professionel kunstner".

Majken har slået sig løs med såvel maleri som med keramik, hvad vi dog ikke har med på udstillingen, og begge har undertiden samme motiver.

Majken omtaler sin stil således: Malerierne er moderne, ekspressive og koloristiske med landskabet som dominerende motiv. I 1998 genopdagede jeg Færøerne i forbindelse med en udstilling på kunstmuseet i Torshavn. Dette besøg blev den direkte anledning til de første eksperimenter med landskabet som motiv i mit maleri.

Med en koloristisk, bred og dynamisk penselføring udvikler jeg landskabet i mine malerier, der bevæger sig mod stadig større enkelhed forbundet med dels det færøske motiv, dels med udsnit og nærstudier fra de danske og svenske skove, men også Odsherreds marker, skrænter, bakker og kyster er tilbagevendende motiver i mine malerier. Som forlæg bruger jeg fotografiet, både det klassiske, men også computermanipulerede fotos af egne værker bliver til nye malerier. Af og til en skitse mellem foto og maleri.

Materialerne er primært akryl på lærred eller blandform på papir. Jeg søger drama overfor poesien, lethed overfor tyngde, mørke sammen med lyset. De yderste modsætninger i det samme værk.

Kom og oplev hende i vor udstilling i Borup Kulturhus indtil 24. juni.

Der er åbent lørdage og søndage fra 14-16

Udstillingen er støttet af Køge Kommunes kulturpulje.

www.skovbokunst.dk