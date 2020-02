Farverig Fredag med perlerier

Solrød Bibliotek og Kulturhus inviterer til en hyggelig eftermiddag for børn og deres voksne. Fredag d. 28. februar kl. 15-16.30 laver vi flotte og farverige perleplader af fisk, hyggelige monstre og savanens dyr med udgangspunkt i Anja Tackas perleunivers. Hvert mønster kan laves på en plade og du får selvfølgelig dine perleplader med hjem.

Farverig Fredag er Børnebibliotekets kreative værksted, som finder sted den sidste fredag i måneden. Her er der plads til at udfolde sig med farver, former, glitter og guirlander. Personalet vælger et tema og har på forhånd fundet et par gode eksempler frem til inspiration. Men det er naturligvis op til det enkelte barn at gribe temaet og skabe sit helt eget udtryk.

Gratis billetter bestilles på solbib.dk