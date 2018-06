Farvel til stort og småt brændbart

Roskilde Kommunes genbrugspladser siger farvel til stort og småt brændbart.

For at øge mængden af affald til genanvendelse siger Roskildes Kommunes tre genbrugspladser farvel til brændbart. Forandringen bliver markeret den 13. juni klokken 13 på Roskilde genbrugsplads, Vestre Hedevej 32,

4000 Roskilde. Her vil Niels Hörup, formanden for ARGO og Karim Friis Arfaoui, formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde kommune være til stede og sende den sidste container med brændbart afsted til ressource udnyttelse.

Containere til stort og småt brændbart har tjent landets borgere godt i flere årtier. De er blevet folkeeje og har endda inspireret Steffen Brandt og tv2 til titlen på det prisvindende album "På kanten af småt brændbart". Men tiden har ændret sig, og Roskilde Kommune og ARGO tager et medansvar for verdens store ressourcemæssige udfordringer. På vores dagsorden er omstilling et vigtigt punkt og derfor arbejder ARGO efter følgende prioritering: Genbrug først, genanvendelse før energiudnyttelse og til sidst deponering. I den sammenhæng nedlægger gen-brugspladserne i Viby, Jyllinge og Roskilde fraktionerne stort og småt brændbart til fordel for mere genanvendelse.

Torkilstrup genbrugsplads har sagt farvel til brændbart

I april måned 2018 sagde Torkilstrup genbrugsplads farvel til brændbart, og siden er cirka 60 % af det affald, som tidligere landede i brændbart blevet afleveret til genbrug og specialbehandling. Mængderne af genanvendeligt plast og tekstil er fordoblet, genanvendeligt pap er steget med cirka 50 procent og rent træ med cirka 15%.

- Erfaringerne fra Torkilstrup synes at bekræfte, at borgerne er klar til meget mere genanvendelse til fordel for miljøet. Det kræver naturligvis en ekstra indsats af borgerne, at sortere alt det affald som tidligere blev lagt i con-tainerne ’Stort og småt brændbart’. Al forandring har en pris og kræver tilvænning, men jeg er sikker på, at også Roskilde Kommunes borgere vil tage godt imod udviklingen, fortæller Niels Hörup, formand for ARGO.

Roskilde Kommune

tager ansvar

Roskilde Kommune arbejder hele tiden på at øge genanvendelse og ressourceudnyttelse, ikke kun for

miljøet skyld, men også for nuværende og fremtidige borgers skyld.

- Når vi siger farvel til stort og småt brændbart er det ikke bare et rigtig skridt - det er også et nødvendigt skridt. Miljøet kan ikke holde til at vi fortsætter som hidtil og på lokalplan vil vi i Roskilde tage ansvar og gå forrest, fastslår Karim Friis Arfaoui, formand for klima- og miljøudvalget i Roskilde kommune.

Uegnet til genanvendelse

’Uegnet til genanvendelse’ er en ny container der er kommet til på baggrund af fjernelsen af brændbart. Denne container er sidste udvej for det som ikke kan genanvendes. Det kan være ting af sammensatte materialer fx ring-bind, videokassettebånd og lignende. Det omfatter også materialer som glasfiber og linoleum.

Hele omstillingen af hvordan borgerne fremover skal aflevere affaldet på genbrugspladsen, kan være en udfordring for mange - det er både ARGO og Roskilde Kommune meget opmærksomme på. Derfor vil der også være ekstra bemanding på genbrugspladserne i den kommende tid, som står parate til at hjælpe og vejlede.

ARGO forventer at øge genanvendelsen med cirka 60 kg pr. husstand om året.