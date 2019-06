Fællesløb mellem Viby og Borup løbeklub

Motion, samvær og brunch på tværs af kommunegrænsen

Søndag d. 26 maj tog Borup og Viby løbeklub ud på deres årlige fælles løbetur - en tur som igen i år bød på god snak på kryds og tværs, nogle skønne kilometer i løbeskoene og som traditionen jo byder blev afsluttet med en skøn brunch.

Plads til alle

Ganske som alle de forgående år, så var det en tur hvor der var plads til alle. Både Borup og Viby Løbeklub mødte talstærkt op, og alle de forskellige hold fra begge løbeklubber var stærkt repræsenteret. Omkring 60 Løbere, så vel som gående, tog fat på de ca 10km sammen. I år var det Borup Løbeklubs tur til at være værter ved den efterfølgende brunch, hvilket betød at de måtte med toget fra Borup kl. 9.10 for at mødes med Viby Løbeklub på Viby station. Her blev alle deltagerne fra de to klubber delt op i forskellige hold ud fra deres tempo - uagtet om man er super sprinter, hygge lunter eller sej walk'n'talker så var der et hold som passede og dermed nye spændende personer at følges med.

Opvarmning og så afsted

Før man begiver sig ud på sådan en tur, så skal kroppen naturligvis være varm, så inden afgang fra Viby station blev der foretaget en grundig opvarmning - og så begav de forskellige grupper sig afsted i hvert sit tempo. I alle grupperne gik snakken lystigt og der blev ivrigt delt ud af både historier og erfaringer. Når man sådan samler folk på tværs af løbeklubber en gang om året så giver det en oplagt mulighed for inspiration på kryds og tværs - nye mål og ambitioner bliver stille født.

De 10 km imellem byerne forsvandt hurtigt, på trods af modvind og let regn, og inden at samtaleemnerne var opbrugt nåede de forskellige grupper frem til Borup, hvor værtsklubben havde sørget for at man kunne få et tiltrængt bad inden næste punkt på dagsordenen.

Brunch og hygge

Efter motion er det jo vigtigt at få fyldt sine depoter op igen og værterne havde i den grad sørget for at det var muligt. Der var ingen undskyldning for at gå sulten fra bordet, og med dejlig mad og godt selskab så følger helt naturligt hyggelige samtaler om alt mellem himmel og jord - en perfekt afslutning på en skøn dag.

Næste år er det så Viby Løbeklubs tur til at være værter og løfte det tunge ansvar at sikre at alle bliver mætte og at rammerne er perfekte til en hyggelig tid efter en skøn løbetur.