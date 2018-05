FDF Gadstrup-Snoldelev på forårslejr

I weekenden den 20-22. april var FDF Gadstrup-Snoldelev på forårslejr.

I år gik turen til Kirke Eskilstrup, og vi var rigtig heldige med vejret.

Fredag aften da alle var ankommet til lejren var der fælles flaghejsningen, inden vi spiste vores medbragte madpakker.

Derefter gik alle i gang med, at bygge bivuaker til overnatningen. Den lejr vi var på, var der 2 shelter så både væbnerne og seniorvæbnerne overnattede i disse, og havde deres eget hyggehjørne.

Lørdag morgen var det tidligt op, første barn stod op kl. 05.30 også var der ellers meget hurtigt liv i resten af børneflokken.

Efter flaghejsning og morgenmad skulle der afholdes OL. Der blev i alle grupper gået til den med liv og sjæl, og alle have nogle hyggelige timer på tværs af alle klasser. Alle grupper skulle starte med, at finde ud af hvilket land de gerne ville være. Også skulle der fremstilles flag og kampråb, så blev brugt flittigt i løbet af formiddagen.

Alle lande skulle igennem følgende OL discipliner: hinke på tid med en al for lille hat på hovedet, gæt og grimasser, smage på en masse forskellige ting med bind for øjende, følge med bare tær i noget ukendt i en spand med et klæde over og "vende kajakken" med kopper fyldt med vand. Og til slut var der tovtrækning mellem de forskellige lande, som endte med tovtrækning børnene mod de voksne.

Efter frokost var der siesta, som blev brugt på lege og hygge på kryds og tværs af klasserne. Og hugning af brænde, så nogle fik meget ondt i armene.

Efter siestaen var det i gang med aftensmaden. Vi skulle have kartofler og kylling med cornflakes lavet over bål og dejlig salat.

Væbnerne og seniorvæbnerne skulle denne gang sørger for, at de fik lavet mad til dem selv. Så det var i gang ved fælles hjælp, lige fra at få gang i bålet til at lave selve maden. Imens lavede alle andre i fællesskab mad ved et andet bål. Efter et dejligt aftensmåltid, som alle nød med stor velbehag, skulle der vaskes op. Derefter var der fælles lejrbål, hvor væbnerne stod for underholdningen. Der blev sunget sange og "hygget" med lidt vand i en balje (nogle blev meget våde) og andre fik et godt grin. Til slut blev der lavet skumfiduser over bål, inden puslinge, tumlinge og pilte krøb til køjs i deres soveposer. Efter en dejlig dag hvor alle havde hygget sig, og fået masser af dejlig sol. Væbnerne og seniorvæbnerne hygge sig fælles omkring deres bål ved deres inden de krøb i soveposerne.

Søndag morgen da vi vågnede havde det været frostvejr – noget af en modsætning til vejret dagen i forvejen.

Efter morgenmaden gik alle i gang med, at pakke lejren ned ved fælles hjælp. Så vi var klar da forældrene kom kl. 9.30 og hentede nogle trætte børn hjem. Men børn som alle havde haft en hyggelig weekend – på kryds og tværs af aldre.

FDF Gadstrup-Snoldelev´s ledere siger endnu engang tak for lån af jeres skønne børn (og tak til John og Hans Peter og Martha for endnu en dejlig lejr) - vi glæder os til at se rigtig mange børn, søskende og forældre til sommerlejren i uge 28.