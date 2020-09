Et stærkt kort til direktørposten i Teknik- og Miljøforvaltningen

"Vi har valgt en direktør, der med sin brede erfaring, sit personlige lune og sin evne til at skabe gode netværk og relationer vil sikre, at den fantastiske udvikling, som Køge Kommune oplever, bliver videreført. På teknik- og miljøområdet skal man - ud over at sikre udviklingen - også have øje for den daglige drift af kommunen, der har betydning for såvel erhvervslivet som borgernes praktiske hverdag. Det kræver en sikker hånd, som vi nu har fundet i Stig Werner Isaksen. Jeg glæder mig til samarbejdet," siger borgmester Marie Stærke.