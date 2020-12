Ida Livoni (th.) er ny frisør hos Cosy i Borup. Her ses hun sammen med kollegerne Christina Nørremølle (tv.) og Gitte Lietzen.

Et kendt frisøransigt er vendt tilbage til Borup

Heden - 16. december 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen Kontakt redaktionen

Ida Livoni, som mange vil kende fra frisørsalonen Hair & Beauty på Hovedgaden i Borup, er efter kort tid som frisør i Køge vendt tilbage til Borup og er blevet ansat i frisørsalonen Cosy.

Og hun er glad for at være tilbage i Borup blandt kendte ansigter.

"Jeg havde været i Borup i 12 år, først 11 ½ år som ejer af Hair & Beauty og derefter en kort periode som ansat i salonen. Derefter tog jeg til Køge og arbejdede, men jeg savnede Borup og kunderne, og de savnede mig. Så det er lidt kundernes skyld, at jeg er her nu," siger hun, men bliver hurtigt suppleret af Gitte Lietzen, indehaver af Cosy.

"Det er da også på grund af os," siger hun grinende og peger på sig selv.

I det hele taget virker det, som om der er god kemi mellem de to, som før i tiden egentlig var hinandens konkurrenter, men nu er blevet nære kolleger.

De er da også enige om, at konkurrenceaspektet mellem de to frisørsaloner aldrig har fyldt særlig meget.

"Jeg kan sagtens være her, for vi har ikke været konkurrenter på den måde. Vi så primært hinanden på kurser," fortæller Ida.

At gå fra at være ejer af en frisørsalon til at være medarbejder i en anden har ikke været svært for hende.

"Jeg havde opnået det, jeg ville, med min egen salon, og jeg solgte den, fordi jeg gerne ville have mere tid, bl.a. til mine drenge på 14 og 16 år."

På hendes nye arbejdsplads er chefen også glad for at få en medarbejder, der ved, hvordan tingene fungerer.

"Det er rart at få en, der er selvstændig og ved, hvordan en butik drives. Ida går bare ind som en del af hverdagen. Jeg ved, at hun kan sit kram. Det behøver jeg ikke bekymre mig om," siger Gitte.

Bekymringer har der også været nok af dette år med omfattende coronarestriktioner, som bl.a. har gjort det svært at drive frisørsalon. Det var dog kun i starten, at det medførte søvnløse nætter, fortæller Gitte.

"Da det hele var lagt ned, og man ikke anede noget som helst, var det svært."

Derfor er hun også lettet oven på sidste uges pressemøde, hvor en masse restriktioner blev skærpet, men hvor frisørerne gik fri.

"Jeg var nervøs inden pressemødet og tænkte, om vi også ville blive ramt, så bagefter føltes det rigtig godt. Men vi bliver nu alligevel ramt, bare på en anden måde, for vi skal selvfølgelig stadig passe på, at hverken vi eller vores kunder bliver smittet"

Nedlukningen i foråret og aflysninger nu er dog ikke nok til at true frisørsalonen på eksistensen, fortæller Gitte. Selvom det har været et turbulent år, har hun ikke på noget tidspunkt været bekymret for, om salonen ville overleve.

"Det går rigtig godt, selvom der er corona, og vi har haft rigtig travlt. Så derfor er det godt, at Ida nu er kommet til, så kunderne ikke skal vente alt for lang tid på at få tider. Vi har taget imod hende med kyshånd."

Og det lader til, at Ida også er faldet godt til. I hvert fald har hun ikke planer om at skulle andre steder hen som frisør.

"Jeg er blevet fast inventar og har sagt til Gitte, at jeg bliver her, til jeg skal pensioneres," siger hun og bliver suppleret af Gitte:

"Så er vi tre, der bliver her, til vi skal pensioneres. Det bliver hyggeligt at blive gamle sammen."