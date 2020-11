Natasja Kahr (tv.) og Helle Lynge er netop startet som selvstændige ejendomsmæglere med firmaet ?Hjem til dig?.

Send til din ven. X Artiklen: Én gang ejendomsmægler - altid ejendomsmægler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Én gang ejendomsmægler - altid ejendomsmægler

Helle Lynge og Natasja Kahr, der begge har stor erfaring inden for ejendomsmæglerbranchen, står bag det nye ejendomsmæglerfirma "Hjem til dig", hvor de igen vil betjene kunderne i "det gamle Skovbo".

Heden - 18. november 2020 kl. 08:30 Af Jørgen Petersen Kontakt redaktionen

Små to år er der gået, siden Helle Lynge fra Borup stoppede som ejendomsmægler.

I den tid har hun fået fået afviklet al den ferie, samvær med familie og venner m.v., som hun manglede i den hæsblæsende tid som både selvstændig og fastansat ejendomsmægler hos Danbolig i Borup.

Men nu er hun klar til igen at rykke ind i den branche, som hun må erkende, at hun har savnet.

"Jeg har haft en skøn tid i de små to år, der er gået, og jeg har nået det meste af det, jeg havde sat mig for, lige fra ren afslapning, fantastiske oplevelser med familie og venner, et par seriøse projekter og så lige en certificering som drone-pilot," siger Helle Lynge, der sprudler af energi og lyst til at komme i gang igen som ejendomsmægler.

Og når man kender Helle Lynge, så er man lige ved at sige - naturligvis - når hun fortæller, at det ikke kommer til at foregå i traditionel forstand.

For det første bliver hun ikke ene om firmaet. Hun starter sammen med sin tidligere medarbejder Natasja Kahr i firmaet, som de har valgt at kalde "Hjem til dig". Og det er netop kernen i den nye mæglerforretning, som er selvstændig, uden tilknytning til en kæde.

"Vi er enige om, at vi ikke skal have et stort prangende kontor," fortæller Natajsa Kahr, som siden tiden sammen med Helle Lynge i Danbolig har været omkring EDC og Realkredit Danmark, samt en barsel.

"Ikke forstået på den måde, at der ikke er et flot kontor hjemme hos Helle på Fiskervej i Borup, hvor vi skal drive forretningen fra, for der er pænt," kommer det storgrinende fra Natasja Kahr.

"Men vi lægger meget vægt på, at det meste foregår hjemme hos sælgeren. Vi skal jo alligevel besigtige ejendommen, og for både sælger og køberemnerne er det trygt, at det foregår i sælgers hjem."

Natasja Kahr og Helle Lynge er begge enige om, at det er den personlige kontakt, der betyder noget, også mellem sælger og køber, og derfor understreger de begge, at de arbejder meget for, at en handel skal være en positiv oplevelse for alle parter.

Den gamle Skovbo Kommune bliver det område, som de to mæglere primært vil koncentrere sig om i første omgang.

Faktisk i munden på hinanden understreger de, at de ikke nødvendigvis går efter de mange handler, men mere den "fede" oplevelse, hvor de to parter i handlen begge er glade og lykkelige.

"Det giver også os det nok så berømte 'sus' i maven," lyder det fra dem begge, der nu glæder sig til igen at handle med ejendomme på deres "hjemmebane".