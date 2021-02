To elever fra Borup Skole er testet positive for coronavirus. Arkivfoto.

Elever på Borup Skole ramt af corona

For første gang er to elever på Borup Skole testet positive for corona. Både forældre og medarbejdere har været utrolig samarbejdsvillige i forløbet, lyder det fra skoleleder.

Fordi skolen har holdt klasserne adskilt, både i skole- og SFO-tid, er der indtil videre ikke behov for at sende andre klasser hjem.

At de to tilfælde med smittede elever på Borup Skole er sket lige efter genåbningen, lægger skolelederen ikke så meget i.

"Jeg har ikke bundet det sammen med, at det var den første uge. Vi har nok alle tænkt, at det på et eller andet tidspunkt kom til os. Så har vi bare været heldige i de første syv måneder. Vi er jo ikke dygtigere end alle andre til at forhindre det. Det er vist mest et spørgsmål om held, og nu var uheldet ude hos os."