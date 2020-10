Se billedserie Biolog Vicky Knudsen, der har medvirket i tv-programmet ?1døgn, 2 hold, 3 dyr?, fortæller om fuglene i den danske natur.

Efterårets arrangementer på Roskilde Bibliotekerne

Efterårets komme betyder muligheden for at mødes (på afstand) på Roskilde Bibliotekerne. Programmet for resten af 2020 er nu tilgængeligt, og det er spækket med arrangementer, du kan lune dig på.

Heden - 07. oktober 2020 kl. 08:30

Resten af året kan du komme til en masse spændende arrangementer på bibliotekerne i Roskilde Kommune.

Kom og dyk ned i dansk jazz gennem 100 år til foredraget den 25. november med trommeslager og podcast-vært Kresten Osgood eller kom til fællessang ved fjorden den 24. oktober, når Jyllinge Bibliotek inviterer til sang, naturformidling og varm kakao.

Musikken er også det, der binder os sammen, når Kim Larsen hyldes online den 28. oktober som en del af Spil Dansk Ugen.

Naturen fylder stadig på biblioteket henvover efteråret. Den 4. november kan du f.eks. møde biolog Vicky Knudsen, der bl.a. er kendt fra tv-programmet "1 døgn, 2 hold, 3 dyr".

Det bliver en fortælling om fuglene i den danske natur suppleret med tips til, hvor du finder de vingede væsner i litteraturen.

Lars Ostenfeld, der er fotografen bag "Vilde Vidunderlige Danmark", besøger Jyllinge Bibliotek den 12. november, hvor han fortæller om sit arbejde med at filme og dokumentere naturen i Danmark og ude i verden.

Anna Elisabeth Jessens debutroman "Om Hundrede år" er inspireret af hendes egen familiehistorie. Det kan du høre mere om på Viby Bibliotek den 16. november, hvor Anna Elisabeth Jessen også fortæller om skiftet fra journalist til forfatter.

Litteraturen er også i fokus, når der inviteres til læseklub om Tine Høegs "Tour de Chambre", inden forfatteren besøger Jyllinge Bibliotek den 18. november. Disse arrangementer er støttet af Statens Kunstfond.

Hvis du lytter bedre, mens du spiser og drikker lidt lækkert, skal du sætte kryds i kalenderen den 22. oktober, hvor du kan smage ost og vin, mens du bliver præsenteret for de 20 bedste udgivelser fra 2020.

For mange børn er årets sidste måneder lig med halloween og jul. I Kreativt hus for børn kan børnene lave deres egne halloween-piñatas den sidste uge af oktober, mens der skal laves zombier og monstre i origami til lørdagsløjer på Jyllinge Bibliotek den 31. oktober.

For de helt små er der film på bibliotekerne i Viby, Jyllinge og Ågerup. På programmet er skægge tegnefilm, korte fiktionsfilm og seje film. Efter filmen er der mulighed for at være kreativ, quizze eller noget helt andet, som har med filmen at gøre. Filmene bliver vist på forskellige datoer i løbet af de næste måneder og er for børn fra tre år.

Der er bjørne på programmet, når Rebecca Bach-Lauritsen og Anna Margrethe Kjærgaard gæster Roskilde Bibliotek den 14. november. Der bliver historieoplæsning med bjørnebrøl og kreativ workshop med drømmebjørne og bjørnekram.

Og så er der selvfølgelig også masser af julehygge på bibliotekerne i december. Besøg julegaveværkstedet på Gundsømagle Bibliotek den 21. november, eller hør børnebibliotekaren fortælle julehistorier på Viby Bibliotek den 9. og 16. december.

Hvis børnene i stedet skal være klar til årets sidste aften, kan I besøge Kreativt hus for børn den 29. og 30. december, hvor I kan lave jeres egne nytårshatte.

Du kan hente hele programmet på et af bibliotekerne - eller finde det på roskildebib.dk/detsker, hvor du også kan hente eller købe billetter.

For at mindske spredningen af covid-19 har Roskilde Bibliotekerne opsat en række forholdsregler, der gør sig gældende ved arrangementerne.

Der er færre billetter tilgængelige, afstandskravene overholdes, og der er håndsprit til rådighed.

Roskilde Bibliotekerne gør, hvad de kan for at skabe trygge rammer for de tilstedeværende.