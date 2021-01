Marinarkæolog Klara Fiedler fra Vikingeskibsmuseet undersøger vraget af Delmenhorst i havet ud for Rødbyhavn. Foto: Morten Johansen/Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Dyk ned under overfladen i ny særudstilling

I sensommeren 2020 afsluttede Vikingeskibsmuseet en række marinarkæologiske undersøgelser i Femern Bælt forud for anlæggelsen af tunnelen mellem Danmark og Tyskland.

Arkæologerne har hjembragt en række fund og en masse ny viden om orlogsskibene på Christian den 4.'s tid, og det bliver omdrejningspunktet for en ny særudstilling - I Røg og Brand - der åbner på Vikingeskibsmuseet til marts 2021.

Med et levendegjort maleri af slaget, genstande ødelagt af brand og eksplosion og en imponerende skibsmodel giver udstillingen et interessant tidsbillede af et stykke dansk maritim kulturhistorie, der har ligget gemt på havbunden i århundreder.