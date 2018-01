Drømmer du om at trekke på Caminoen

Så kom og mød eventyrer, pilgrimsrejsende og vandrer Ole Bent Petersen.

Ejby Løb For Livet inviterer til et arrangement onsdag den 7. februar kl. 19-21.

Her får vi besøg af eventyrer, vandrer og prilgrimsrejsende Bent Ole Petersen, der har taget hele turen med fra Santiago de Compostela. Bent har igen bestilt flybilletter til påsken i år for at gennemføre turen en tredje gang.

Kom hen i vores klub, hvor Bent afslører, hvad der driver ham, og hvorfor fascinationen af denne spændende rejse stadig er intakt. Bent øser ud af sine fantastiske oplevelser fra de to første rejser, og du har lejlighed til at stille opklarende spørgsmål undervejs.

Gratis for medlemmer og 20 kr./mobilpay i døren for andre.

Alle er velkomne, der bliver serveret vand, kaffe og kage.

Adresse: Skovvang 1, Ejby 4623 Lille Skensved

Caminoen (El Camino Francés) er en pilgrimsrute på omkring 800 km., der starter i det sydlige Frankrig, fortsætter over Pyrenæerne, og går tværs over det nordlige Spanien. Det er en af de mest kendte pilgrimsvandringer.

Ejby Løb For Livet har et veletableret trekking hold, der træner op til Skovbomarchen den 18.3. 2018.01.24 Denne dag er der mulighed for at tilbagelægge en distance på 10-20-30 eller 50 km.

I Kr. Himmelfartsferien er der tur til Gendarmer stien i Sønderjylland, ca. 84 km. Det foregår 10-13. maj med overnatning.Som noget nyt har vi startet et hold for nye, som går op til 5 km tre gange om ugen, mød op tirsdage og torsdage kl. 18 fra medborgerhuset/biblioteket på Gemsevej. Søndage kl. 9 fra Klubhuset, Skovvang

Vores nyeste tiltag er et gå hold for begyndere som går op til 5 km tre gange ugentligt, TI/TO kl. 18.00 fra Gemsevej, men kl. 10.00 om Søndagen fra Klubhuset. Alle er velkommen og kan også bruge dette her hold til at starte på og måske starte løbe begynder hold til løbssæsonen. Løbeholdet starter i starten af marts.