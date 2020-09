Torsdag den 10. september kunne Ruth og Bent Rasmussen fra Ejby fejre diamantbryllup.

Diamantbrudepar: Et godt socialt netværk betyder alt

Golf, safari og mange rejser. Ruth og Bent Rasmussen, der netop har fejret deres 60-års bryllupsdag, har prøvet det hele og kan se tilbage på et begivenhedsrigt liv sammen. Nu er det de nære relationer, der fylder mest for parret

Heden - 23. september 2020 kl. 08:30 Af Marie Louise Rasmussen

"Jeg føler, at vi har haft et rigt liv."

Sådan siger 83-årige Bent Rasmussen, der netop har fejret diamantbryllup med sin hustru, 79-årige Ruth.

Og så kunne man tænke, at når man er nået den alder og har været ægtefolk i 60 år, så er der ikke meget mere tilbage i tilværelsen.

Men sådan er det langtfra for de to, der for små otte år siden flyttede fra et stort hus i Hundige til et rækkehus i Ejby - til udkantsdanmark, som de kalder det med et glimt i øjet.

De har nemlig stadig god fart på tilværelsen og ser en stor værdi i fortsat at have et socialt netværk. Derfor gjorde de også en indsats for at lære nye mennesker at kende, da de flyttede til byen. Og det har givet pote.

"Jeg sagde til Bent, at nu skal der ske noget. Nu går du til petanque. Han vidste ikke rigtig. Men han har været så glad for det siden. Han spiller to gange om ugen og har fået en masse gode venner," fortæller Ruth.

Bent supplerer:

"De er alle sammen så hjælpsomme. En af dem, Knud, tilbød at klippe vores hæk. Det, synes jeg virkelig, er flot."

Ud over petanque er Bent også med i Klub Ejby 60+, som kun er for mænd.

"Damerne kalder det for legestuen," siger han.

Her bliver der bl.a. spillet kort, billard og skak og spist rullepølsemadder og drukket kaffe.

For Ruth har det været gymnastikken, der har været en af vejene til at møde nye mennesker. Hun er en flittig deltager på holdet 60+ i Ejby Motionscenter.

"Vi er 20-30 stykker, og vi hygger os, og så er vores træner, Käthe, rigtig god til at motivere os. Først laver vi gymnastik i halvanden time, og så går vi ovenpå og får kaffe og frugt. På den måde kommer man til at sludre med nogle mennesker, man ikke ser til daglig."

Derudover bliver det også til mange gåture i klubben Gå I Gang med de nye veninder, som bl.a. også tæller en nabo. I det hele taget er parret faldet godt til i rækkehuset og nyder fællesskabet med naboerne

"Vi har skabt et nyt netværk. Det troede jeg faktisk ikke var muligt i vores alder. Men alle har taget så godt imod os," siger Bent.

Omkring døren sidder æresporten stadig og vidner om den festlige dag, hvor de to blev fejret af familie og venner. Det blev både til brunch på en restaurant i Køge og derefter fest i haven derhjemme, fordi vejret var så godt.

"Vi dansede brudevals på græsset, og det var rigtig festligt," fortæller parret.

Lidt af en bedrift, når man har været gift i 60 år, men med mange års erfaring som partnere i moderne dans har Ruth og Bent en vis rutine at tage af.

De mødte i sin tid hinanden til banko, og har spillet banko lige siden.

"Jeg siger altid, at jeg har vundet Ruth på to rækker," siger Bent og griner.

Ruth har til gengæld vundet en medalje, ja faktisk hele tre.

"Jeg har hele tiden sagt, at jeg skulle have noget for at holde dig ud i så mange år," siger Ruth henvendt til sin mand og finder en stor, tung medalje frem.

"Til sølvbrylluppet fik jeg en medalje af Bent, hvor der stod 'godt klaret'. Til guldbrylluppet fik jeg en, hvor der stod 'meget godt klaret'. Og nu til diamantbrylluppet fik jeg så en, hvor der stod 'fantastisk godt klaret'."

Parret blev gift tidligt, da Ruth kun lige var blevet 19 år, for at de kunne få en lejlighed.

"Vores familie troede, at det var, fordi vi skulle have børn, men det var det altså ikke," siger Ruth.

Der gik 5½ år, før det første barn kom. I dag har de to børn og fem børnebørn.

Selvom parret har boet 17 forskellige steder på Sjælland, har de holdt fast ved deres jobs gennem mange år. 32 år, helt præcist, for begge parter - Ruth som chefsekretær i Danmarks Lærerforening, og Bent som regnskabschef hos Svend Christensens Autohus, de seneste 14 år også som VW-forhandler.

De seneste mange år, hvor parret ikke har været på arbejdsmarkedet, har de i stedet brugt meget tid på golfspil - en af deres helt store passioner. De har spillet i 22 år, men besluttede sidste år at lægge det på hylden.

Og hvordan har det så været at spille med sin ægtefælle?

"Vi har altid været lige gode," siger Bent, hvortil Ruth prompte reagerer:

"Næ næ, Bent."

Og så må Bent da også erkende, at Ruth er den eneste, der har lavet "hole in one".

"Bent spiller for at vinde, og han er en dårlig taber. Jeg spiller bare og er ligeglad med, hvem der vinder. Og så går det mange gange bedre," siger Ruth med et smil.

Men uanset evner og indbyrdes konkurrence har parret haft rigtig mange gode oplevelser med golfsporten i både ind- og udland.

I det hele taget har de gennem årene rejst meget. Billeder af vilde dyr pryder væggene i stuen og vidner om safariture i både Tanzania og Sydafrika. Men parret har også rejst i bl.a. Mexico, Bali og Mauritius. Og det er da også noget af det, de nævner, når de skal fortælle, hvad der har haft betydning i deres liv. De mange billeder af børnebørnene vidner om, at familien også har en stor plads. Og så er der de nye venner i Ejby.

"Nu er det hele blevet lidt mere stille, men så er det så vigtigt, at man har skabt sig et netværk," siger Bent.