Det sker på Landbomuseet Lundekrog

Lørdag den 13. juli vil gården på Landbomuseet Lundekrog summe af stemmer, når gamle skolekammerater mødes til den årlige sammenkomst, for dem der har været elever på den gamle Højelse skole,(den på Ejbyvej), det er her du kan gense barndomsvenner og udveksle minder.

Det sker på museet

søndag d. 14. juli

Hele dagen, fra klokken 11.00 til 17.00, vil bierne summe, idet Hvidovre Biavlerforening endnu engang kommer med de honningfyldte vokstavler for at slynge honning.

Man viser også i et display et udsnit af en bifamilie med dronning. Her ser man, hvordan dronningen konstant bliver passet og plejet af arbejdere, som sørger for hendes velbefindende, så hun er i stand til at lægge mange æg, hvoraf der bl. a. skal komme nye arbejdsbier som erstatning for dem, der har slidt sig op.

Som et "BI-produkt" får man voks, som kan støbes til lys. Men kom, se og hør alt om biavl!

Desuden vil Bettina arbejde med patchwork, ligesom Flemming Plambech vil fremtrylle pynte- og brugsting af horn og halm.

Når man har set sig mæt på dette, kan museets faste udstillinger friste. De viser livet i landsbyerne i perioden ca. 1850 til 1950, herunder årets særudstillinger der i 2019 er "hvad syæsken gemte" og "mål og vægt".

Alt dette tager let nogle timer, så tag madkurv og drikkevarer med og nyd det ude eller inde, afhængigt af vejret.

Der vil selvfølgelig være frisk kaffe på kanden hele dagen. Adressen er Ejbyvej 32, Lille Skensved.

Museet er åbent fra onsdag til søndag alle dage fra klokken 11 til 17.