Det mest søgte ord på edc.dk i 2020 var pool. Ord som håndværkertilbud, have og udsigt er også på top-20.

Det leder vi efter: Boligjagtens mest søgte ord

Pris, kvadratmeter og beliggenhed spiller selvfølgelig en stor rolle i boligjagten, men nu løfter EDC Vejgaard og Partnere i Ejby sløret for nogle af danskernes mere overraskende ønsker til den kommende bolig.

03. februar 2021

Det er ikke kun de klassiske ønsker som en god pris, den rette størrelse bolig og den foretrukne placering, der interesserer de boligsøgende. En gennemgang af de søgeord, som danskerne taster ind i fritekstfeltet på edc.dk, afslører de mest populære søgninger i 2020.

Indehaver Claus Vejgaard fra ECD Vejgaard og Partnere i Ejby siger:

"Det er ofte de samme boligdrømme, der går igen i danskernes søgninger måned efter måned, men vi oplever også en lang række andre ting på kundernes ønskeliste til den nye bolig - og der er flere store overraskelser imellem. Når vi gennemgår danskernes ønsker til drømmeboligen, møder vi både det forventede såsom pris, kvadratmeter og beliggenhed, men der er også nogle gedigne overraskelser på liste."

Gennemgangen viser, at hænderne er skruet godt på hos mange af EDC's boligsøgende, der søger efter et "håndværkertilbud", så de kan sætte deres eget præg på drømmeboligen og give den lige præcis de egenskaber, de drømmer om. I samme boldgade ønsker en stor del af de fingernemme boligsøgende et arbejdsrum i deres nye bolig, og "værksted" ligger som det fjerdemest søgte ord på edc.dk i 2020.

"Her hos os oplever vi mange købere, der leder efter noget, de selv kan sætte i stand og indrette, præcis som de ønsker sig, og når vi får en bolig på markedet, der kan trænge til en kærlig hånd, bliver den ofte solgt på kort tid," siger Claus Vejgaard.

Mange søger også specialtegnede huse eller mulighed for at bo flere sammen, så "arkitekt" og "delevenlig" ligger også i top-20, når de boligsøgende skal beskrive kravene til deres kommende bolig.

Ud over de fysiske egenskaber drømmer mange købere også om noget pænt at kigge på fra drømmeboligen. I top fem ligger "udsigt", som mange drømmer om at kunne krydse af på listen over ønsker til deres kommende bolig. "Have" kommer ind på 7.-pladsen og lader dermed til at være en smule mindre vigtig end udsigten.

"Her i området har vi sø, skov og natur, som tiltaler mange af de boligsøgende - det gælder både tilflyttere og dem, der allerede kender eller bor i området, men måske gerne vil skifte deres nuværende udsigt ud med noget mere natur. Selvom "have" indtager 7.-pladsen og kommer efter udsigten, så betyder haven dog stadig meget for mange af de købere, vi møder, og vi mærker helt klart, at det er vigtigt for mange med et frirum, hvor det ikke kræver andet end at åbne døren ud til terrassen," siger Claus Vejgaard.

I det hele taget fylder udelivet meget hos de danske boligsøgende, og ord som "strand", "skov" og "vand" står højt på listen. Derudover har sporten fundet vej til top-20, hvor "tennisbaner" ligger på en 6.-plads, mens mange også søger efter et sted til den pladskrævende sport ridning, så "ridehal", "hest" og "stald" er også at finde på listen.

Claus Vejgaard uddyber;

"Det er måske ikke så overraskende, at lige netop naturen står højt på ønskesedlen, for muligheden for at komme ud og nyde naturen betyder meget for mange, og I det hele taget kan vi se, at udelivet har stor betydning for vores kunder. Og interessen er bestemt ikke blevet mindre det sidste års tid, hvor mange er mere hjemme og måske har brug for at komme lidt mere ud og nyde den friske luft end normalt."

Mange ønsker sig også et godt sted at stille bilen og cyklen, og ordet "parkering" ender på en 8.-plads, selvom "garage" dog trumfer og indtager pladsen som det næstmest søgte ord på edc.dk i 2020.

EDC's fritekstsøgning afslører, at det suverænt mest søgte ord på edc.dk i 2020 var "pool", som tiltrækker mange nysgerrige boligsøgende, der gerne vil se ejendomme med den ekstra feature.

Ordet "sauna" er også på listen, men det ligger dog helt nede på en 19.-plads i forhold til søgningen på pool.

Til slut kommer vi til det mest overraskende søgeord i top-20, nemlig "vindmølle", som mange klimabevidste danskere har vist en øget interesse for i 2020, og søgeordet ender på en 15.-plads på listen.

Claus Vejgaard er overrasket, men fortæller:

"Vindmøller er nok ikke det, vi har mest af på de ejendomme, vi har til salg lige nu, men det er bestemt glædeligt, at så mange danskere har de miljøbevidste værdier med sig, så højt oppe på listen."