Det hele startede ved en fyring

I december var jeg IT-konsulent, og forsøgte at kæmpe mig tilbage på arbejdsmarkedet efter to års sygdom. Jeg blev derfor helt rørt, da jeg stod med et tomt og koldt værksted på over 300m2 i marts og kikkede udover markerne i Viby Sjælland. Nu skulle jeg være selvstændig.

Jeg var egentlig i gang med at opbygge en karriere i forretningsverdenen, men en gigtsygdom satte en dæmper på det hele, og jeg kan nu ikke sidde ned. Jeg har bedre af at bevæge mig, og har de sidste 4års tid lavet plankeborde på hobbyplan. Denne bevægelse vidste jeg altså, at jeg kunne, og valgte derfor at gå all-in i stedet for at blive førtidspensionist, som jeg ellers havde en forsikring til at kunne blive.

Tre måneder efter min opstart, havde jeg det salg, som jeg i januar lavede en masse udregninger på at jeg ville have efter år tre. Det er altså virkelig gået stærkt, og jeg har nu to ansatte og i sidste uge åbnede jeg et showroom ved Kgs. Nytorv i København K.

Kender du 7/11

ved Nørreport station?

Det er faktisk der, jeg er opvokset – skråt overfor 7/11 ved Nørreport, hvor min legeplads var Israels Plads, som absolut ikke så så fin ud som den gør nu. Jeg er altså en rigtig Københavnersnude, og jeg bor nu i Store Kongensgade – lige ved siden af mit nye showroom. Dog må jeg virkelig indrømme, at Viby Sjælland er helt perfekt. Jeg troede, at alle kunderne var i København, men det er de ikke – de er på hele Sjælland, og mit værksted/showroom ligger i et perfekt krydsfelt til at komme nemt ud med alle mine borde. Jeg leverer nemlig mine borde selv, og elsker, når jeg kan se hvor mine borde skal stå.

Så selvom jeg kører turen hver dag frem og tilbage fra København, så kører jeg imod trafikken, så det går ret stærkt – det er virkelig en perfekt lokation.

Jeg snusede til hele sygesystemet, da jeg blev fyret efter to års sygdom, og det var ikke noget for mig. De to foregående år, var jeg til et utal af undersøgelser og indlæggelser. Alle mine smerter startede fire måneder inden termin, og det var rigtig hårdt. Heldigvis kunne min mand hjælpe mig med alt. Jeg var fanget i min krop, som tilmed kun blev større og større. I de sidste fire måneder af min graviditet blev jeg indlagt syv gange, og jeg skulle virkelig have hjælp til alt; Jeg kunne hverken gå, sidde eller ligge på ryggen. Til sidst satte lægerne min fødsel i gang, og veerne var fantastiske! De smerter der er ved veer under en 17 timers fødsel, tog de andre smerter jeg havde væk, og det var så forbandet dejligt – helt ufatteligt dejligt.

Heldigvis endte alt det godt med fødslen, og min mand kunne passe vores lille søn, og jeg kunne passe på mig selv i en lettere krop. Desværre kom jeg aldrig ovenpå igen, og kom tilbage fra barsel efter 6 måneder, og der trådte min krop et stort skridt tilbage igen. Jeg kunne ikke sidde ned.

Jeg kom i en masse genoptræning, undersøgelser og sågar akut-indlæggelser igen. Det hele endte med en fyring, og jeg måtte bare ud af alt den sygdom. I januar fik jeg et legat ophold for gigtramte, og selvom jeg var (klart) den yngste, så var jeg nok også den hårdest ramte. Men de fik mig op, og jeg begyndte at forstå, hvordan jeg nu skulle leve mit liv på. Når man får sådan en kronisk sygdom ud af det blå, så skal man både psykisk og fysisk indstille sig på at tænke på en helt ny måde; altså vende sit liv rundt 180grader. Jeg skulle på ny lære hvordan man holdte blyanten, hvordan man vred karkluden, hvordan jeg satte ting ind i microbølgeovnen, og at jeg ikke skulle bruge den bagerste del af komfuret. Der var mange ting at tænke på. Men jeg vidste, at jeg måtte ud af det syge-system. Jeg var færdig med at fortælle alle om de ting jeg ikke kunne – og måtte finde det jeg kunne. Og jeg kunne lave plankeborde. Det var altså her, at jeg oprettede et CVR nr. og eventyret med StampesPlanker for alvor startede.

Det lå ikke i kortene, at jeg skulle gå rundt på et værksted. Faktisk har jeg en uddannelse i erhvervsøkonomi fra London, og nåede at rejse i syv år med rygsæk rundt i verdenen inden jeg kom hjem og tog en kandidat på CBS i innovation, forretningsudvikling og forandringsledelse. I London var jeg leder for 200 medarbejdere som studiejob, og i Danmark var jeg i marketing, analytiker i en bank, forretningsudvikler i Tåstrup og sluttede altså af i it branchen.

Nu knokler jeg med min egen forretning, hvor jeg skal ind på alle områderne selv – hvis jeg ikke gør det, så er der ingen der gør det. Det synes jeg er sjovt, og det passer samtidig også godt til min krop, at jeg kan skifte fra computer-arbejde til arbejde på værkstedet, hvor jeg kan holde min krop i gang.

Faktisk forbedrede jeg mig efter tre måneder med 30% i en speciel gå-maskine. Så selvom jeg ikke kan alt fysisk endnu, så går det kun en vej. Det hårdeste er dog stadig det med at sidde ned, her mister jeg følelsen i min fod, og det er hurtigt tid til at komme op og bevæge sig.

Det aller bedste ved denne fremgang er dog – uden sammenligning – at jeg nu nemmere kan være der for min lille søn; en rigtig lille, glad, fræk og skøn tumling! Selvom faren stadig er mest sammen med ham, så kan jeg nu være der mere og mere for ham.

Bæredygtighed

Da denne virksomhed har hjulpet mig videre, har jeg valgt at det skal være en bæredygtig virksomhed; både med social ansvarlighed og bæredygtige materialer.

Det hele startede jo med en kronisk sygdom, og jeg har derfor og altid haft et blødt hjerte for andre i en svær situation. Jeg vil gerne hjælpe andre, som har det fysisk svært. Værkstedet skal være et hyggeligt sted at være, og her har vi derfor kun ansat Plankevenner.

Produkterne er samtidig også bæredygtige, og det er vigtigt at leverandører og materialer er produceret på en ansvarlig måde. Træet der benyttes, er således enten genbrugstræ eller træ, hvor der ikke bliver fældet mere end det kan nå at vokse igen. Der bruges stål til bordbenene, som er en af de mest attraktive, holdbare og bæredygtige materialer, da det kan genbruges gang på gang uden at miste de gode egenskaber.

Det med plankebordene begyndte da jeg flyttede ind hos kæresten, og hans bord desværre ikke lige faldt i min smag. Benene knækkede desværre (helt pludseligt) af, og jeg måtte lave et nyt bord. Jeg valgte at slibe nogle planker i stuen, og der er stadig støv på væggene fra den dag. Jeg lagde dette første bord op på Facebook, og så kom der hurtigt en masse interesse. Herefter solgte jeg et bord i ny og næ, som jeg lavede i vores kolonihave på græsset. Jeg har sågar stået i 20cm høj sne på min græsplæne og slæbet et plankebord.

Nu har jeg jo så et super fedt værksted, og du er meget velkommen til at komme forbi og hilse på mig og de andre plankevenner som jeg har ansat.

Mange varme hilsener

Gry Stampe