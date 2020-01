Det giver energi og glæde at synge sammen

Mom-mom-mom-Mobasaaaaaaaaa.

Mom-mom-mom-Mobasaaaaaaaaa.

Stemmerne fra 25 kvinder og mænd arbejder sig taktfast nedad i de dybere toner på klaverets kommando. Det er onsdag aften på Viby Friskole, og gospelkoret n’joy varmer stemmerne op til to timers korsang med sjove sanglege.

Det at synge i n’joy handler meget om leg. Og om livsglæde og harmoni. Både bogstaveligt, når sopraner, alter, tenorer og basser skal væves sammen til smuk og klangfuld korlyd. Og i overført betydning. For det er bare positivt at synge i kor.

"Det giver masser af energi og glæde at synge med andre, og hver onsdag aften kommer man hjem med højt humør og fornyet energi til resten af ugen," fortæller Stinne Bjerg, der bor i Viby og er med i n’joy.

Hun bakkes op af Anna Skyldahl Jensen, der også er fra Viby og med i n’joys korfællesskab.

"Øveaftnerne med n’joy har høj prioritet, og det er mit frirum fra en travl hverdag med arbejde og familieliv. Jeg nyder fællesskabet med de andre kormedlemmer, sangen og udfordringerne omkring nye sange. Det er den fedeste følelse, når en sang, vi har øvet på, pludselig får hårene til at rejse sig på ens arme, fordi stemmer og harmonier bare går op i en højere enhed," siger hun med et bredt smil.

Begge er dog enige om, at mange flere kunne og burde opleve glæden ved at synge. Og det kan godt komme til at ske hos n’joy. For koret åbner døren for at optage nye medlemmer, når den nye sæson begynder onsdag den 22. januar klokken 19.00.

Den aften og ugen efter kan interesserede sopraner, alter, basser og tenorer med en korsanger i maven møde op på Viby Friskole og prøve deres evner som sanger af med koret.

"Vi er et godt kor, der hele tiden arbejder på at blive bedre. Men det vigtigste ved at være med i et kor som n’joy er, at man kan lide at synge, og at man har mod på at øve sig," siger Anna Skyldahl Jensen, der har været med i n’joy i over fem år.

"Man skal kunne synge, når man begynder. Men der er plads til læring undervejs, og sammen bliver vi bedre til at få styr på sangteknikken," tilføjer Stinne Bjerg.

Selv om musikken bliver udleveret på nodeark, behøver man ikke at kunne læse noder for at være med.

"En stor del af os kan ikke læse noder. Vi lærer i stedet sangene udenad og støtter hinanden i stemmegruppen, til alle har styr på stemmerne," fortæller Stinne.

En sanger i n’joy skal være fyldt 18 år, men der er ikke en øvre aldersgrænse. Og næsten alle aldersgrupper er repræsenteret.

Og så er der det dér med ‘gospel’, som lyder religiøst. Og det er det sådan set også. Men i n’joy lægger man størst vægt på, at gospel grundlæggende betyder ‘godt budskab’.

"Jeg synes ikke, religion fylder i koret. Jeg føler ikke, man skal tro på Gud for at kunne være med i koret. Men man skal selvfølgelig være indstillet på at synge nogle tekster, som har et religiøst budskab, da det er kendetegnende for gospelmusik," siger Anna Skyldahl. Og Stinne er enig.

"Det er op til en selv, hvordan man vælger at fortolke sangene. I stedet er det energien, rytmerne og lyden i gospelgenren, som vi har en fælles passion for," siger hun.

Repertoiret i n’joy spænder da også vidt, og koret synger både sange af Coldplay, Robbie Williams, Ed Sheeran, Stevie Wonder og Imagine Dragons. Arrangeret for gospelkor og tilsat sange fra moderne gospelfortolkere som amerikanske Kirk Franklin og danske Hans Christian Jochimsen.

"Det er et fedt break fra hverdagens travle trummerum at synge i n’joy. Og så får man samtidig nye bekendtskaber og venner. Både fra Viby og de omkringliggende byer. Vi har det enormt sjovt sammen, og det giver masser af energi og glæde at synge med andre," siger Stinne Bjerg.

Gospelkoret n'joy