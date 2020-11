Se billedserie Silkeormens yndlingsspise er hvid morbær, og Danmarks ældste morbærtræ står ved Proviantgården ved Christiansborg. Under sit lange fængelsophold i Blåtårn plukkede Christian den 4.?s datter Leonore Christine blade fra netop dette morbærtræ til sine silkeorme, som hun holdt som husdyr. Det er mig, der har taget billedet, og alle må hjertens gerne bruge det på nettet eller hænge det op på væggen, og det endda helt vederlagsfrit.

Send til din ven. X Artiklen: Den forbudte silkeorm Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Den forbudte silkeorm

Et billede af en silkeorm stod pludselig til at koste Kim Greiner fra Borup 3437,50 kroner, fordi han ikke havde tilladelse til at bruge det på sin hjemmeside.

Heden - 25. november 2020 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Af Kim Greiner, Borup En lille orm har gnavet sig ind i i min bankbog eller rettere sagt et billede af en silkeorm.

Billedet har ligget på min hjemmeside www.rejsefortaelling.dk i over 12 år og har ikke gjort nogen stads af sig, men nu har "Copyright Agent" på vegne af "Ritzau Scanpix" fundet ud af, at jeg ikke har licens til billedet.

De kræver nu 3437,50 kr. i svie og smerte for ormen, der har ligget der uden licens og ikke har anet, at den gjorde skade eller har krænket nogen.

Egentlig findes der nok en milliard silkeorme verden over, og enhver, der har en silkeorm i sin nærhed, kan tage sin mobiltelefon frem og snuppe et billede af ormen. Et sådant ormebillede vil jeg faktisk ikke kalde noget særligt, som hvis en fotograf f.eks. havde taget et billede af dronning Margrethe, der havde givet en af garderne et kindkys under en vagt, eller hvis Trump havde smilet og rakt hånden frem og ønsket Biden tillykke med valget.

Det ville have være et unikt billede og skulle selvfølgelig beskyttes med copyright.

Men at kræve en kæmpeerstatning for et billede af en silkeorm er for mig nærmest latterligt. I starten ville jeg da heller ikke rigtig tro på, at det var det billede, de mente. Men så sendte de et print fra min hjemmeside, og ormen var fornemt indrammet med rødt, så jeg tydeligt kunne se hvilket billede, de mente.

Billedet er dog fuldstændig ligegyldigt for mig og havde ingen betydning for min artikel om silkens historie i Danmark. Men ifølge "Copyrigt Agent" skulle jeg have søgt rundt om i verden og have fundet ud af, hvem der havde rettighederne til det famøse billede.

Derefter skulle jeg have indgået i forhandlinger om licens, før det kom på hjemmesiden.

Faktisk så stammer billedet fra bogen "Silkens Veje", og jeg havde hjulpet forfatteren Ole Zethner med noget fagligt stof, og han havde sendt mig en bog med en forfatterhilsen som tak for hjælpen.

Bogen var overbroderet med billeder, og jeg snuppede et til artiklen på min hjemmeside.

Det skulle jeg så ikke have gjort, og selvfølgelig har jeg nu omgående fjernet billedet og endda hele artiklen. En masse historisk og fagligt stof blev derfor smidt ud med badevandet, men heldigvis findes historien stadig i min bog "Fra høj hat til gummistøvler", som kan lånes på de fleste af landets biblioteker. Og gudskelov brugte jeg ikke det famøse ormebillede i min bog.

Ole Zethner havde faktisk heller ikke licens til billedet, fortalte "Copyright Agent", så det er ikke ham, der har rodet op i sagen.

At fjerne billedet fra min hjemmeside var ikke nok, for bøden skal alligevel betales, og hvis den ikke bliver det, så går sagen til domstolene.

Jeg var lige ved at sige OK, så lad den dog gå til domstolene. Sagen ville jo sikkert rydde domstolenes ventelister og komme helt frem i køen og springe voldssager og andre forbrydelser over, for man kan jo ikke vide hvilken skade et billede på 5 x 5 cm af en silkeorm på en privat hjemmeside kan skade retssikkerheden i dette land.

Faktisk har jeg ikke selv meget tiltro til retsikkerheden ved de danske domstole. Jeg har selv i fire år været nævning i Østre Landsret og domsmand i otte år i Køge Ret og i Roskilde Ret.

Jeg har været med til at dømme i mange mærkelige sager, og en af dem nævner jeg i min nye bog "En flink dreng, men ...".

En stor solid kvindelig fængselsbetjent var blevet skubbet op mod et rækværk i et fængsel af en lille tynd fange, så hun følte, at hun var ved at falde ned.

Fangen havde en eller anden psykisk diagnose, og han blev voldelig, hvis han ikke fik sin medicin. Han sov da han skulle have morgenmedicinen, og da han vågnede, tiggede og bad han om medicinen, men fængselsbetjenten nægtede, da tidspunktet for udleveringen var overskredet.

Så blev fangen voldelig, og fængselsbetjenten blev skubbet, og der blev en voldssag ud af det.

Nå, udfaldet af den sag kan læses i bogen, men efter at jeg havde været en del af retsvæsenet i 12 år, er min fidus til disse instanser desværre ikke den største. Så hvad kunne de ikke få ud af en licensløs silkeorm?

Min silkeormesag havde også fået en ny drejning, idet "Copyright Agent" nu mente, at der jo trods alt var visse formildende omstændigheder i min ellers krænkende og ublu udnyttelse af en helt uskyldig silkeorm. De tilbød, at de ville sætte bøden ned til 1562,50 kr., hvis jeg betalte inden fem dage.

Først tænkte jeg, at de kunne hoppe og rende, men da jeg ellers er en ret lovlydig borger og helst ikke vil krænke nogen og slet ikke en uskyldig silkeorm, ombestemte jeg mig og indbetalte pengene.

Jeg kan jo desværre ikke vise det famøse silkeormebillede her i avisen. Men jeg kan da røbe, at det var lige så spændende som et billede af en nyopgravet regnorm.