Thea Lund Hertz ejer sammen med sin mand, Rune, cafeen GÆV i Roskilde. Hun har haft stort udbytte af iværksættertesten fra Erhvervsforum Roskilde. Foto: rasmus g sejersen

De bløde værdier skal skabe vækst i Roskilde-virksomheder

Heden - 17. marts 2021 kl. 08:30 Kontakt redaktionen

Danmark har en generelt høj etableringsrate for nye virksomheder - og Roskilde er ingen undtagelse, med intet mindre end 445 nyetablerede virksomheder i 2020.

Desværre har nye virksomheder generelt en relativt lav overlevelsesrate landet over. Det gælder ikke kun i øjeblikket, men også før Covid-19. Det at etablere en virksomhed er i sig selv krævende, men endnu sværere er det at vækste den.

Hos Erhvervsforum Roskilde arbejdes der aktivt med iværksætterrådgivning i Roskilde Kommune, og her er forståelsen klar:

"Det ér vanskeligt at skabe vækst i sin forretning, og selvom man har en klar forretningsplan, et solidt økonomisk råderum og benhårde ambitioner, er det ikke nødvendigvis nok. Det handler helt enkelt om at få skabt noget salg og at have en forståelse for blødere værdier såsom kommunikation, motivation og adfærd," fortæller Karina Hoffmann, der er iværksætter-konsulent hos Erhvervsforum Roskilde.

Derfor vil Erhvervsforum Roskilde, gennem et nyt værktøj, hjælpe den enkelte iværksætter til en forståelse for de, ofte oversete, aspekter af succesfuld vækst. Det skal bl.a. ske gennem typologitest.

"En typologitest er et meget personligt vækstværktøj. Det er en måde at blotlægge både styrker og faldgruber hos den enkelte, og sætter fokus på det vigtigste aspekt, der overhovedet er af en succesfuld forretning - selve iværksætteren," fortsætter Karina Hoffmann.

Typologitesten er udviklet som del af konceptet "Startupkit", i samarbejde mellem de to lokale Roskilde-virksomheder Zibrandtsen Consulting og Jobagenterne.

Testen er et certificeret testværktøj, der kortlægger individuelle karaktertræk, når det kommer til adfærd, kompetencer og motivation. Ud fra dette vil man som iværksætter få indblik i, hvad der præger ens arbejdsform, og hvad det faktisk betyder for ens virksomhed.

Måske er du eksempelvis særligt optaget af at bruge tid på at kvalitetssikre og kvalificere din arbejdsindsats, men det kan også betyde, at du ikke nødvendigvis kommer ud over rampen og får solgt dit produkt eller din ydelse.

"Det er ekstremt vigtigt at have en forståelse for både sine kompetencer og potentielle faldgruber. Det gælder især for iværksættere, der har mange jern i ilden og må navigere mellem mange forskellige arbejdsopgaver. Som iværksætter vil man i dagligdagen interagereg og samarbejde med mange forskellige mennesker, der også alle har forskellige måder at arbejde på. Testen kan bidrage til virkelig at sætte den enkelte iværksætters kompetencer i spil, og kan forbedre kommunikationen med andre mennesker - ikke mindst nye kunder," Fortæller Karina Hoffmann.

Erhvervsforum har allerede oplevet en stor interesse blandt byens iværksættere, når det kommer til iværksættertesten. Blandt andet fra Thea Lund Hertz, der sammen med sin mand Rune ejer cafeen GÆV.

"Det var rart for sådan en som mig, der netop har virksomheden med min mand, at blive klogere på, hvor vores styrker og udfordringer ligger, så man bedre kan konflikthåndtere. Jeg tænker, at det virkelig har været godt for os, fordi jeg ikke er alene om det her - jeg har en partner med ind over. Jeg tror, det er et mega vigtigt redskab for alle med en samarbejdspartner. Det har været et redskab, der har givet en øjenåbner for, hvor forskellige personlige tilgange man kan have til ting i virksomhedsøjemed," siger hun.