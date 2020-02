Danseaften på Viby Kro

Fredag den 28. februar er der danseaften på Viby Kro med bandet Hit-Mix.

Hit-Mix er et rutineret 5-mands party band med mange spillejob på bagen. Vi spiller et bredt udvalg af hits fra 60’erne og frem til i dag.

Musikken er dansevenlig, lydtrykket moderat og stemningen i top når numre af The Beatles, Shubidua, Creedens Clearwater Revival, Tøsedrengene, Kim Larsen, Tina Turner, Amy Winehouse og mange andre fylder dansegulvet.

Musikken spiller fra 20.30 til 24.00.

Entre: 50 kroner. Billetter i forsalg på Viby Kro.

Musikmenuen lyder på lakseroulade på salatbund. Helstegt tyndsteg, grøn salat, bagt kartoffel og bordelaise sauce. Serveres fra kl. 18.00 - husk at bestille bord.

Entre + spisning til 225 kr.

Vi glæder os til at se dig på Viby Kro.