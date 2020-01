Danseaften på Viby Kro

Keep on Rocking spiller traditionel glad og dansevenlig rock fra 60erne med afstikkere til 50erne og 70erne. Grib chancen for en god aften i byen på fredag d. 24. januar 2020 fra kl. 20.30 til midnat.

Viby Kro lægger endnu engang dansegulv til swingende og iørefaldende autentiske numre som Stand by Me, Dancing in the Street, Pretty Woman, In the Midnight Hour, Blue Suede Shoes, Daydream Believer, Wonderful Tonight og yderligere en perlerække af gamle hits.

Keep on Rocking består af fem rutinerede, spilleglade musikere, der alle har rødder i tressernes og halvfjerdsernes glade, varme rock.

Billetter til danseaftenen koster som sædvanlig kun 50 kr. og kan købes i forsalg på Viby Kro eller ved indgangen.

Inden danseglæden slippes løs, tilbyder Viby Kro en middag, der skal forudbestilles og nydes i krostuen.

Aftenens dansemenu:

Glaseret skinke med flødebagte kartofler, grøn salat, bordelaise sauce.

Rubinsteiner kage.

Prisen for to retters menu incl. entre til danseaftenen er 225 kr.

Bestilling på Viby Kro, tlf. 46 19 30 21.