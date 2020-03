Danish Royal Salute Club holder 25 års jubilæum

Hver gang et af de stiftende medlemmer af whiskyklubben havde været på charterferie hjembragte han en flaske Chivas Royal Salute, 21 år. Whiskyen blev med tiden til et lille lager - og det dannede, sammen med nogle få entusiastiske whisky-venner, grundlaget for whiskyklubbens start i 1995. Klubben blev navngivet Danish Royal Salute Club (DRSC), den fik vedtægter og valgte sig en Presi (President).

Jubilæumsdagen fejres med en lille march fra Køge Kirke i Nørregade og går via Torvet til HUGO's Kælder. Det lille optog føres an af en sækkepibespiller fra Copenhagen Caledonia Pibe Band iført "highland dress, formal wear".

Marchen begynder kl. 16.00 og går ad Nørregade til Frederik VII på torvet, hvor der hilses på den gamle konge. Derpå videre ad Brogade til HUGO's Kælder, hvor optoget ender ved 16.30-tiden - og vel nede i ølkælderen slutter marchturen med et par sækkepibenumre... og en specialøl eller to.

Smag på whisky

DRSC holder selvfølgelig møder, hvor der duftes og smages på mange slags whisky. Hvert år vælges ny Presi, og til lejligheden er man fælles om at tilberede den danske nationalret; stegt flæsk med kartofler og persillesovs. Måltidet - og møderne - afvikles efter fastlagte former og efter afsyngelse af klubbens slagsang "Det' hammer - hammer fedt, vi drikker li' om lidt".

Mange whiskeys er smagt og bedømt i tidens løb. Og flere af klubbens formål er opfyldt bl.a. med en rejse til Berlin i 2005 og en succesfyldt studietur til Scotland i 2015, hvor bl.a. Chivas destilleriet

Strathisla ventede med en "Ultimate Experience". Det blev selvfølgelig en fornøjelig og lærerig tur!

Hustruerne er med

... men kun på sidelinjen, hvor de iført pæne hatte også holder møde - dog uden whisky. Mændene i klubben er til møderne iklædt flotte scotch-ternede veste med emblemer med titler, hvide skjorter og særligt slips. Og de kalder sig selv for Brothers...

I øvrigt er whiskyen Royal Salute (21 år) - som indgår i klubbens navn - en hyldest til Dronning Elizabeth ved hendes kroning i 1953. Tallet "21", refererer til den 21 skuds salut, der blev affyret ved kroningen.

Whiskyen er af såkaldt blended type og består af 21 forskellige whiskeys, der alle har ligget mindst 21 år på egetræsfade. Og whiskyen fås i flotte flasker af håndlavet porcelæn og i forskelligfarvede stofposer.