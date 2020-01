Da det regnede med våben fra himmelen

Når mørket faldt på, og de fleste sov i deres senge, var der under 2. Verdenskrig modige mænd og kvinder, der listede sig ud af deres huse og satte livet på spil. Nogle af disse mænd og kvinder kom her fra lokalområdet og var samlet i en gruppe under navnet Borupholdet. Deres opgave var at tage imod våben, som englænderne kastede ned, og sørge for at få dem sendt videre til brug til forskellige sabotageaktioner.

John Helmersen, der i mange år har beskæftiget sig med Borupholdet, kommer onsdag den 22. januar kl. 19.30 til Vigersted Forsamlingshus og fortæller om gruppen og dens arbejde. Foredraget tager udgangspunkt i modstandsfolkenes egne fortællinger, og John Helmersen bruger bl.a. film, billeder og lydklip, hvor medlemmer af Borupholdet og modstandsmanden Stig Jensen fortæller om våbenmodtagelser og vilkårene for modstandsfolkenes arbejde.

Det var ifølge John Helmersen et arbejde med livet som indsats:

”Nogle gange var det et spørgsmål om sekunder. Helmuth Barner, der var leder af Borupholdet, havde gemt nogle våben under gulvet i en garage, og nu skulle han hente dem. Da han var på vej tilbage med våbnene på bagagebæreren, var der pludselig en tysk vagt, der stoppede ham. Men lige idet han skulle til at undersøge cyklen, lød der et kæmpe brag oppe mod Borup. Tyskeren var nødt til at løbe af sted, og Helmuth Barner tørrede sveden af panden.”

En anden gang var det også tæt på under en våbennedkastning. Borupholdet var i en skov nord for Giesegaard og havde været ude to gange, hvor flyvemaskinen ikke var kommet. Tredje gang kom der en maskine, og de blinkede til den, men de blev pludselig bange for, at det var en tysk maskine. Derfor skyndte de sig at gemme sig mellem nogle grantræer og stod og så en hel kolonne af tyske biler komme kørende frem og tilbage gennem skoven. Heldigvis blev de ikke opdaget.

Når det gik, som det skulle, for modstandsfolkene, fik de besked fra Roskilde om at finde et egnet sted til våbennedkastning. Hvis pladsen blev godkendt af englænderne, kom der derefter besked over radioen – i kodesprog – om tidspunktet for, hvornår en flyvemaskine ville komme og smide våben ned.

Mange gange kom der dog ifølge John Helmersen slet ikke nogen flyver, enten pga. dårligt vejr, fordi englænderne ikke kunne finde pladsen, eller hvis der var mistanke om, at tyskerne havde fået information om nedkastningsstedet. Men når det lykkedes, blinkede Borupholdet det aftalte signal op til flyet og tændte lys, så det var til at se, hvor våbnene skulle smides ned. Når våbnene så kom, gjaldt det om at være hurtig til at samle op og aflevere til et transporthold, inden tyskerne, der selvfølgelig havde hørt den buldrende flyvemaskine, nåede frem for at undersøge stedet.

En gang gik det desværre helt galt.

”I oktober 1944 skulle der flyttes våben fra Borup til Store Bøgeskov nordvest for Ringsted. Ingen fra Borupholdet blev taget, men et af de hold, der kørte våbnene væk, blev fanget. Nogle kom i koncentrationslejr, og nogle blev skudt, så det var meget barskt,” fortæller John Helmersen.

Har man lyst til at høre mere til de både barske, sørgelige og humoristiske historier, er det bare om at tilmelde sig – på vigersted.nemtilmeld.dk eller via Berit Galberg på 22 21 23 25 – og møde op i Vigersted Forsamlingshus. Kaffe og kage til 25 kroner kan bestilles ved tilmelding eller betales ved indgangen.

Det er Lokalrådets historiegruppe, der står bag arrangementet, og ligger man inde med fotos eller historier om emnet, som historiegruppen må låne, må man meget gerne medbringe dem.