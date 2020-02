DOF Roskilde inviterer til Ørnens Dag ved Jyllinge Havn

Vi stiller teleskoper op, så besøgende kan få et godt ørne-kig. Hvis ikke lige der er en ørn i sigte, stiller vi skarpt på gæs, ænder og andet godt, mens vi venter på Danmarks største vingefang.

Dagen igennem vil der være mulighed for at få en varm kop kaffe, en snak om fugle, og der vil være diverse info-materiale til uddeling. Naturvejleder Sofie Clauson-Kaas fra Nationalparken Skjoldungernes land informerer om arbejdet med at forbedre forholdene i og omkring fjorden, ornitolog Poul Holm fortæller om havørnen, og folketingsmedlem Mette Gjerskov holder et kort oplæg om arbejdet med natur og biodiversitet i Folketinget.

Har du selv en kikkert, så tag den med. Og husk rigeligt med tøj – der kan være noget så pivkoldt på Strandpromenaden, fordi der ikke er læ. Til gengæld har man et fabelagtigt udsyn!

Mødested: Strandpromenaden 40, Jyllinge

”Det er fantastisk, at 20 års knoklearbejde med at friste havørnen til at bo her hos os, har virket. Det viser, at det hjælper, når vi beslutter os for at gøre noget. Og det er helt afgørende, at vi bliver bedre til at passe på vores natur og sikre naturens mangfoldighed - biodiversiteten.

Derfor er arrangementer som Ørnens Dag så vigtig, fordi det sætter fokus på kæmpestore og fascinerende fugle, som lever side om side med hos her omkring Roskilde Fjord. Fjorden, der jo er en del af vores lokale nationalpark Skjoldungernes Land. Jeg ved, at der var omkring 400 gæster ved kikkerterne i Jyllinge på Ørnens Dag sidste år. Jeg håber, at det øgede fokus på klimaforandringer og naturbeskyttelse gør, at endnu flere får lyst til at finde hue og vanter frem og nyde en time eller to sammen med fuglekyndige fra DOF i vores storslåede natur.” (Mette Gjerskov)